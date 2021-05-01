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Новости Чемпионата Украины 2020/2021

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Борьба за медали и место в УПЛ: анонс 24-го тура

1 мая, 09:32

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

В украинской Премьер-лиге остались не разыгранными еще серебряные и бронзовые награды, а также не ясно, кто опуститься в Первую лигу

"Ворскла" - "Динамо"

"Ворскла" - "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Чемпионат Украины по футболу выходит на финишную прямую. Киевское Динамо досрочно завоевало золотые медали, но борьба за другие комплекты наград, а также за место в УПЛ, продолжается.

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1 и 2 мая пройдут поединки 24-го тура Премьер-лиги.

Суббота, 1 мая

14:00. Десна – Колос
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 2.22 – 3.50 – 3.15

17:00. Шахтер – Днепр-1
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 1.41 – 4.75 – 7.50

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19:30. Ворскла – Динамо
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 3.55 – 3.45 – 2.07

Воскресенье, 2 мая

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14:00. Рух – Александрия
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 2.14 – 3.65 – 3.20

17:00. Заря – Минай
ТВ: УНИАН
Букмекеры: 1.31 – 5.20 – 10.00

17:00. Мариуполь – Львов
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 2.21 – 3.75 – 3.00

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17:00. Олимпик – Ингулец
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 2.39 – 3.35 – 2.97

Турнирная таблица

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
23
18
4
1
51
14
37
58
Забитые 51
Пропущеные 14
Разница 37
Результаты последних матчей: В В В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
23
13
6
4
44
18
26
45
Забитые 44
Пропущеные 18
Разница 26
Результаты последних матчей: П П В В П
3
ЗаряЗаряЗар
23
12
5
6
40
21
19
41
Забитые 40
Пропущеные 21
Разница 19
Результаты последних матчей: П В П В В
4
КолосКолосКол
23
9
10
4
32
21
11
37
Забитые 32
Пропущеные 21
Разница 11
Результаты последних матчей: В Н В Н В
5
ВорсклаВорсклаВор
23
10
7
6
33
23
10
37
Забитые 33
Пропущеные 23
Разница 10
Результаты последних матчей: П В В П В
6
ДеснаДеснаДес
23
10
6
7
34
25
9
36
Забитые 34
Пропущеные 25
Разница 9
Результаты последних матчей: П П В В П
7
АлександрияАлександрияАле
23
8
5
10
31
31
0
29
Забитые 31
Пропущеные 31
Разница 0
Результаты последних матчей: В П П П П
8
Днепр-1Днепр-1Дне
23
8
5
10
34
34
0
29
Забитые 34
Пропущеные 34
Разница 0
Результаты последних матчей: В Н П В В
9
ЛьвовЛьвовЛьв
23
7
4
12
22
48
-26
25
Забитые 22
Пропущеные 48
Разница -26
Результаты последних матчей: В В П П В
10
МариупольМариупольМар
23
5
7
11
22
38
-16
22
Забитые 22
Пропущеные 38
Разница -16
Результаты последних матчей: П Н П В Н
11
ОлимпикОлимпикОли
23
6
3
14
27
41
-14
21
Забитые 27
Пропущеные 41
Разница -14
Результаты последних матчей: В П Н П П
12
РухРухРух
23
4
9
10
21
37
-16
21
Забитые 21
Пропущеные 37
Разница -16
Результаты последних матчей: В Н В П П
13
ИнгулецИнгулецИнг
23
3
11
9
20
35
-15
20
Забитые 20
Пропущеные 35
Разница -15
Результаты последних матчей: П Н П П В
14
МинайМинайМин
23
4
6
13
15
40
-25
18
Забитые 15
Пропущеные 40
Разница -25
Результаты последних матчей: П В П Н Н

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