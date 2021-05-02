Рух убежал из зоны вылета, добыв волевую победу над Александрией

Львовская команда опережает закарпатский Минай на шесть очков и поднимается на 10-е место украинской Премьер-лиги

Рух vs Александрия / Фото: Рух Львов

Сегодня в чемпионате Украины проходят еще четыре матча. Напомним расписание и результаты 24-го тура УПЛ. Открыли пасхальный день на Арене Львов местный Рух и Александрия. Аутсайдер под присмотром нашей рефери ФИФА Катерины Монзуль добыл довольно неожиданную волевую победу 2:1 и отдалился от последнего места уже на шесть очков.

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Хотя первыми мяч забили гости. На 15-й минуте Максим Третьяков вовремя оказался на добивании в штрафной площади Руха. Смотрите лучшие моменты первого тайма:

Тем временем, Луческу раскрыл проблемы Цыганкова и Сидорчука в Динамо.

Чаши весов в свою пользу Рух склонил в первые девять минут второй половины встречи. На 52-й минуте 20-летний полузащитник Остап Притула с близкой дистанции сравнял счет.

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А на 54-й минуте Богдан Бойчук красивым ударом из-под защитника принес победу львовскому коллективу