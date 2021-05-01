Боротьба за медалі і місце в УПЛ: анонс 24-го туру

"Ворскла" - "Динамо" / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"
Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Київське Динамо достроково завоювало золоті медалі, але боротьба за інші комплекти нагород, а також за місце в УПЛ, триває.
1 і 2 травня пройдуть поєдинки 24-го туру Прем'єр-ліги.
Субота, 1 травня
14:00. Десна – Колос
ТВ: Футбол 2
Букмекери: 2.22 – 3.50 – 3.15
17:00. Шахтар – Дніпро-1
ТВ: Футбол 2
Букмекери: 1.41 – 4.75 – 7.50
19:30. Ворскла – Динамо
ТВ: Футбол 2
Букмекери: 3.55 – 3.45 – 2.07
Неділя, 2 травня
14:00. Рух – Олександрія
ТВ: Футбол 1
Букмекери: 2.14 – 3.65 – 3.20
17:00. Зоря – Минай
ТВ: УНІАН
Букмекери: 1.31 – 5.20 – 10.00
17:00. Маріуполь – Львів
ТВ: Футбол 1
Букмекери: 2.21 – 3.75 – 3.00
17:00. Олімпік – Інгулець
ТВ: Футбол 1
Букмекери: 2.39 – 3.35 – 2.97
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