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Рух втік із зони вильоту, здобувши вольову перемогу над Олександрією

2 травня, 15:59

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Львівська команда випереджає закарпатський Минай на шість очок і піднімається на 10-е місце української Прем'єр-ліги за два тури до закінчення сезону

/ Фото: Рух Львів

Сьогодні в чемпіонаті України проходять ще чотири матчі. Нагадаємо розклад і результати 24-го туру УПЛ. Відкрили великодній день на Арені Львів місцевий Рух і Олександрія. Аутсайдер під наглядом нашої рефері ФІФА Катерини Монзуль здобув доволі несподівану вольову перемогу 2:1 і віддалився від останнього місця вже на шість очок.

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Хоча першими м'яч забили гості. На 15-й хвилині Максим Третьяков вчасно опинився на добиванні в штрафному майданчику Руху. Дивіться найкращі моменти першого тайму:

Тим часом, Луческу розкрив проблеми Циганкова і Сидорчука в Динамо.

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Шальки терезів на свою користь Рух схилив в перші дев'ять хвилин другої половини зустрічі. На 52-й хвилині 20-річний півзахисник Остап Притула з близької дистанції зрівняв рахунок. А на 54-й хвилині Богдан Бойчук красивим ударом з-під захисника приніс перемогу львівському колективу. Як далі суперники не старалися, більше забити не змогли. До вашої уваги – найцікавіші моменти другого тайму:

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Отже, Рух піднімається на 10-у позицію і практично гарантує собі місце в Прем'єр-лізі на наступний сезон. Олександрія ж залишається сьомою.

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
24
19
4
1
56
15
41
61
Забиті 56
Пропущені 15
Різниця 41
Результати останніх матчів: В В В В В
2
ШахтарШахтарШах
24
14
6
4
46
19
27
48
Забиті 46
Пропущені 19
Різниця 27
Результати останніх матчів: В П П В В
3
ЗоряЗоряЗор
23
12
5
6
40
21
19
41
Забиті 40
Пропущені 21
Різниця 19
Результати останніх матчів: П В П В В
4
КолосКолосКол
24
9
11
4
34
23
11
38
Забиті 34
Пропущені 23
Різниця 11
Результати останніх матчів: Н В Н В Н
5
ДеснаДеснаДес
24
10
7
7
36
27
9
37
Забиті 36
Пропущені 27
Різниця 9
Результати останніх матчів: Н П П В В
6
ВорсклаВорсклаВор
24
10
7
7
34
28
6
37
Забиті 34
Пропущені 28
Різниця 6
Результати останніх матчів: П П В В П
7
ОлександріяОлександріяОле
24
8
5
11
32
33
-1
29
Забиті 32
Пропущені 33
Різниця -1
Результати останніх матчів: П В П П П
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
24
8
5
11
35
36
-1
29
Забиті 35
Пропущені 36
Різниця -1
Результати останніх матчів: П В Н П В
9
ЛьвівЛьвівЛьв
23
7
4
12
22
48
-26
25
Забиті 22
Пропущені 48
Різниця -26
Результати останніх матчів: В В П П В
10
РухРухРух
24
5
9
10
23
38
-15
24
Забиті 23
Пропущені 38
Різниця -15
Результати останніх матчів: В В Н В П
11
МаріупольМаріупольМар
23
5
7
11
22
38
-16
22
Забиті 22
Пропущені 38
Різниця -16
Результати останніх матчів: П Н П В Н
12
ОлімпікОлімпікОлі
23
6
3
14
27
41
-14
21
Забиті 27
Пропущені 41
Різниця -14
Результати останніх матчів: В П Н П П
13
ІнгулецьІнгулецьІнг
23
3
11
9
20
35
-15
20
Забиті 20
Пропущені 35
Різниця -15
Результати останніх матчів: П Н П П В
14
МинайМинайМин
23
4
6
13
15
40
-25
18
Забиті 15
Пропущені 40
Різниця -25
Результати останніх матчів: П В П Н Н

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