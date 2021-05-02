Рух втік із зони вильоту, здобувши вольову перемогу над Олександрією

Львівська команда випереджає закарпатський Минай на шість очок і піднімається на 10-е місце української Прем'єр-ліги за два тури до закінчення сезону

/ Фото: Рух Львів

Сьогодні в чемпіонаті України проходять ще чотири матчі. Нагадаємо розклад і результати 24-го туру УПЛ. Відкрили великодній день на Арені Львів місцевий Рух і Олександрія. Аутсайдер під наглядом нашої рефері ФІФА Катерини Монзуль здобув доволі несподівану вольову перемогу 2:1 і віддалився від останнього місця вже на шість очок.

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Хоча першими м'яч забили гості. На 15-й хвилині Максим Третьяков вчасно опинився на добиванні в штрафному майданчику Руху. Дивіться найкращі моменти першого тайму:

Тим часом, Луческу розкрив проблеми Циганкова і Сидорчука в Динамо.

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Шальки терезів на свою користь Рух схилив в перші дев'ять хвилин другої половини зустрічі. На 52-й хвилині 20-річний півзахисник Остап Притула з близької дистанції зрівняв рахунок. А на 54-й хвилині Богдан Бойчук красивим ударом з-під захисника приніс перемогу львівському колективу. Як далі суперники не старалися, більше забити не змогли. До вашої уваги – найцікавіші моменти другого тайму:

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Отже, Рух піднімається на 10-у позицію і практично гарантує собі місце в Прем'єр-лізі на наступний сезон. Олександрія ж залишається сьомою.

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