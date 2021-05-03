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Віслюк і історія кохання. Дружина футболіста збірної України здивувала новим постом

3 травня, 20:02

Олена Павлова Олена Павлова

Вікторія Коноплянка вирушила за місто і була в захваті від тварини з довгими вухами, яку зустріла на своєму шляху

Дружина півзахисника донецького Шахтаря і збірної України Євгена Коноплянки розповіла в Instagram про дивовижну історію кохання. Вікторія Коноплянка вирушила за місто, де зустріла симпатичного коричневого віслюка. Раніше дружина Коноплянки знялася в "блакитний лагуні".

"Історія кохання", – підписала фото з ослом Вікторія, яка була просто в захваті від спілкування з твариною

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"Супер друг", "Так мило", "Какая прелесть", – відгукнулися фоловери Вікторії.

Відзначимо, що подружжя Коноплянки виховують двох дітей – 3-річного Даміра і 5-річну Злату. Між іншим, Вікторія – майстер спорту з бадмінтону.

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Раніше ми повідомляли, що Шевченко довикликав Коноплянку до збірної України для підготовки до Євро-2020. Через пошкодження Євген Коноплянка не грає з 21 березня 2021 року.

Лікар Шахтаря Вадим Попов розповідав, що "травма у Жені серйозна і вимагає довгої реабілітації". Навіть повідомлялося, що Коноплянка не зіграє до кінця сезону. Але, мабуть, відновлення півзахисника зайняло менше часу.

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