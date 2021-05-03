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Олімпік відправив Калитвинцева у відставку після розгромної поразки Інгульцю

3 травня, 19:23

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

У 10 матчах під керівництвом колишньої зірки київського Динамо донецька команда лише раз перемогла і посідає передостаннє місце в чемпіонаті України

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Олімпік"

Сьогодні ще один клуб української Прем'єр-ліги попрощався з головним тренером. Донецький Олімпік розлучився з Юрієм Калитвинцевим за згодою сторін. Про це пише офіційний сайт клубу. Нещодавно син обіграв батька в матчі Десна – Олімпік.

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52-річний Калитвинцев очолив команду в кінці лютого. З тих пір його підопічні вісім разів програла, зумівши по разу перемогти і звести зустріч внічию. Чотири очки Олімпік забрав у Зорі й Маріуполя. Разом із колишнім тренером збірної України клуб покинули його асистент Геннадій Литовченко, тренер воротарів Володимир Тименко і фахівець з фізичної підготовки Антон Дяченко. При цьому Олімпік побажав усім успіхів у подальшій кар'єрі.

В останні тижні команда опустилася на 13-е, передостаннє, місце, випереджаючи закарпатський Минай всього на три очки. До завершення сезону залишилося зіграти два тури. Керівництво Олімпіка нового рульового обіцяє представити вже завтра, у вівторок.

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
24
19
4
1
56
15
41
61
Забиті 56
Пропущені 15
Різниця 41
Результати останніх матчів: В В В В В
2
ШахтарШахтарШах
24
14
6
4
46
19
27
48
Забиті 46
Пропущені 19
Різниця 27
Результати останніх матчів: В П П В В
3
ЗоряЗоряЗор
24
13
5
6
41
21
20
44
Забиті 41
Пропущені 21
Різниця 20
Результати останніх матчів: В П В П В
4
КолосКолосКол
24
9
11
4
34
23
11
38
Забиті 34
Пропущені 23
Різниця 11
Результати останніх матчів: Н В Н В Н
5
ДеснаДеснаДес
24
10
7
7
36
27
9
37
Забиті 36
Пропущені 27
Різниця 9
Результати останніх матчів: Н П П В В
6
ВорсклаВорсклаВор
24
10
7
7
34
28
6
37
Забиті 34
Пропущені 28
Різниця 6
Результати останніх матчів: П П В В П
7
ОлександріяОлександріяОле
24
8
5
11
32
33
-1
29
Забиті 32
Пропущені 33
Різниця -1
Результати останніх матчів: П В П П П
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
24
8
5
11
35
36
-1
29
Забиті 35
Пропущені 36
Різниця -1
Результати останніх матчів: П В Н П В
9
ЛьвівЛьвівЛьв
24
8
4
12
24
49
-25
28
Забиті 24
Пропущені 49
Різниця -25
Результати останніх матчів: В В В П П
10
РухРухРух
24
5
9
10
23
38
-15
24
Забиті 23
Пропущені 38
Різниця -15
Результати останніх матчів: В В Н В П
11
ІнгулецьІнгулецьІнг
24
4
11
9
23
35
-12
23
Забиті 23
Пропущені 35
Різниця -12
Результати останніх матчів: В П Н П П
12
МаріупольМаріупольМар
24
5
7
12
23
40
-17
22
Забиті 23
Пропущені 40
Різниця -17
Результати останніх матчів: П П Н П В
13
ОлімпікОлімпікОлі
24
6
3
15
27
44
-17
21
Забиті 27
Пропущені 44
Різниця -17
Результати останніх матчів: П В П Н П
14
МинайМинайМин
24
4
6
14
15
41
-26
18
Забиті 15
Пропущені 41
Різниця -26
Результати останніх матчів: П П В П Н

В тренді
Київське Динамо здобуло Кубок кубків після аварії в Чорнобилі – як це було 35 років тому

Сьогодні ж Валенсія звільнила тренера після поразки Барселоні.

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Дивіться огляд вчорашньої зустрічі Олімпік – Інгулець:

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