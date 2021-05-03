Олімпік відправив Калитвинцева у відставку після розгромної поразки Інгульцю

У 10 матчах під керівництвом колишньої зірки київського Динамо донецька команда лише раз перемогла і посідає передостаннє місце в чемпіонаті України

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Олімпік"

Сьогодні ще один клуб української Прем'єр-ліги попрощався з головним тренером. Донецький Олімпік розлучився з Юрієм Калитвинцевим за згодою сторін. Про це пише офіційний сайт клубу. Нещодавно син обіграв батька в матчі Десна – Олімпік.

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52-річний Калитвинцев очолив команду в кінці лютого. З тих пір його підопічні вісім разів програла, зумівши по разу перемогти і звести зустріч внічию. Чотири очки Олімпік забрав у Зорі й Маріуполя. Разом із колишнім тренером збірної України клуб покинули його асистент Геннадій Литовченко, тренер воротарів Володимир Тименко і фахівець з фізичної підготовки Антон Дяченко. При цьому Олімпік побажав усім успіхів у подальшій кар'єрі.

В останні тижні команда опустилася на 13-е, передостаннє, місце, випереджаючи закарпатський Минай всього на три очки. До завершення сезону залишилося зіграти два тури. Керівництво Олімпіка нового рульового обіцяє представити вже завтра, у вівторок.

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Дивіться огляд вчорашньої зустрічі Олімпік – Інгулець: