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Украинский клуб нашел нового тренера за несколько часов

3 мая, 21:43

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Вместо Юрия Калитвинцева донецкий Олимпик возглавит Роман Санжар, который ранее играл и тренировал команду Премьер-лиги

Роман Санжар

Роман Санжар / Фото: Facebook

Только сегодня днем стало известно, что Олимпик распрощался со своим главным тренером Юрием Калитвинцевым. Стороны решили разойтись без претензий после двух с небольшим месяцев сотрудничества. А уже вечером понедельника донецкий клуб определился с новым наставником. Им стал бывший рулевой "олимпийцев" Роман Санжар.

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Новости команды в комментарии FootBoom рассказал президент клуба Владислав Гельзин:

"Результата нет – и этим все сказано. Как бы я ни относился к Юре, мы дружим, но другого выхода в этой ситуации не было. Отмечу, что не каждому тренеру хватит мужества самому подойти и признаться, что он не справился и что правильно будет уйти. Когда мы меняли Климовского на Калитвинцева, то реально хотели усилиться. Тем не менее, получилось так, как получилось.

Что дальше? У нас уже есть договоренность с тренером – к нам возвращается Роман Санжар. С ним подписан контракт на два года".

Тем временем, кандидату в сборную Украины сломали нос.

Ныне 41-летний Санжар тренировал Олимпик в 2013-2018 годах. После этого уроженец Донецка работал во львовских Карпатах до их вылета из высшего дивизиона.

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