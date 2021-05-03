Украинский клуб нашел нового тренера за несколько часов

Только сегодня днем стало известно, что Олимпик распрощался со своим главным тренером Юрием Калитвинцевым. Стороны решили разойтись без претензий после двух с небольшим месяцев сотрудничества. А уже вечером понедельника донецкий клуб определился с новым наставником. Им стал бывший рулевой "олимпийцев" Роман Санжар.

Новости команды в комментарии FootBoom рассказал президент клуба Владислав Гельзин:

"Результата нет – и этим все сказано. Как бы я ни относился к Юре, мы дружим, но другого выхода в этой ситуации не было. Отмечу, что не каждому тренеру хватит мужества самому подойти и признаться, что он не справился и что правильно будет уйти. Когда мы меняли Климовского на Калитвинцева, то реально хотели усилиться. Тем не менее, получилось так, как получилось.

Что дальше? У нас уже есть договоренность с тренером – к нам возвращается Роман Санжар. С ним подписан контракт на два года".