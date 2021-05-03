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Олимпик отправил Калитвинцева в отставку после разгромного поражения Ингульцу

3 мая, 19:21

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

В 10 матчах под руководством бывшей звезды киевского Динамо донецкая команда лишь раз победила и занимает предпоследнее место в чемпионате Украины

Тренерский штаб Юрия Калитвинцева

Тренерский штаб Юрия Калитвинцева / Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

Сегодня еще один клуб украинской Премьер-лиги попрощался с главным тренером. Донецкий Олимпик расстался с Юрием Калитвинцевым по соглашению сторон. Об этом пишет официальный сайт клуба. Недавно сын обыграл отца в матче Десна – Олимпик.

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52-летний Калитвинцев возглавил команду в конце февраля. С тех пор его подопечные восемь раз проиграла, сумев по разу победить и свести встречу вничью. Четыре очка Олимпик забрал у Зари и Мариуполя. Вместе с бывшим тренером сборной Украины клуб покинули его ассистент Геннадий Литовченко, тренер вратарей Владимир Тименко и специалист по физической подготовке Антон Дяченко. При этом Олимпик пожелал всем успехов в дальнейшей карьере.

В последние недели команда опустилась на 13-е место, опережая Минай всего на три очка. До завершения сезона осталось сыграть два тура. Руководство Олимпика нового рулевого обещает представить уже завтра.

Сегодня же Валенсия уволила тренера после поражения Барселоне.

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Смотрите обзор вчерашней встречи Олимпик – Ингулец:

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