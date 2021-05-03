Осел и история любви. Жена футболиста сборной Украины удивила новым постом

Виктория Коноплянка отправилась за город и была в восторге от животного с длинными ушами, которого встретила на своем пути

Жена полузащитника донецкого Шахтера и сборной Украины Евгения Коноплянки рассказала в Instagram про удивительную историю любви. Виктория Коноплянка отправилась за город, где встретила симпатичного коричневого ослика. Ранее жена Коноплянки снялась в "голубой лагуне".

"История любви", – подписала фото с ослом Виктория, которая была просто в восторге от общения с животным

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"Супер друг", "Так мило", "Какая прелесть", – отозвались фоловеры Виктории.

Отметим, что супруги Коноплянки воспитывают двоих детей – 3-летнего Дамира и 5-летнюю Злату. Между прочим, Виктория – мастер спорта по бадминтону.

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Ранее мы сообщали, что Шевченко довызвал Коноплянку в сборную Украины для подготовки к Евро-2020. Из-за повреждения Евгений Коноплянка не играет с 21 марта 2021 года.

Врач Шахтера Вадим Попов рассказывал, что "травма у Жени серьезная и требует долгой реабилитации". Даже сообщалось, что Коноплянка не сыграет до конца сезона. Но, видимо, восстановление полузащитника заняло меньше времени.