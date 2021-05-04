Динамо запропонувало Чорноморцю 12 своїх футболістів

Київський клуб має намір працевлаштувати гравців, які залишаться без практики в зв'язку зі скасуванням чемпіонату України серед дублерів

Динамо U-21 / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Одеський Чорноморець може орендувати у київського Динамо відразу 12 гравців молодіжної команди, повідомляє Meta-ratings.com.ua.

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За інформацією джерела, ініціатором такої співпраці є Динамо. Чорноморець, який нині посідає друге місце в Першій лізі і новий сезон, швидше за все, почне в УПЛ, ще розмірковує над пропозицією киян.

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Справа в тому, по завершенню нинішнього сезону буде розформовано чемпіонат України серед футболістів до 21 року, в якому виступали дублі клубів Прем'єр-ліги.

Наразі Динамо зайняте працевлаштуванням виконавців, які можуть залишитися без практики.

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Відзначимо, що переможцем першості України серед 21-річних нинішнього сезонк стало Динамо, друге місце посіла молодь Шахтаря.

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