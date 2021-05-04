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Динамо предложило Черноморцу 12 своих футболистов

4 мая, 08:31

Олег Люлька Олег Люлька

Киевский клуб намерен трудоустроить игроков, которые останутся не у дел в связи с упразднением чемпионата Украины среди дублеров

Динамо U-21

Динамо U-21 / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Одесский Черноморец может арендовать у киевского Динамо сразу 12 игроков молодежной команды, сообщает Meta-ratings.com.ua.

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По информации источника, инициатором такого сотрудничество выступило Динамо. Черноморец, который сейчас занимает второе место в Первой лиге и новый сезон, скорее всего, начнет в УПЛ, еще раздумывает над предложением киевлян.

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Дело в том, по завершению нынешнего сезона будет расформирован чемпионат Украины среди футболистов до 21 года, в котором выступали дубли клубов Премьер-лиги.

Сейчас Динамо занято трудоустройством исполнителей, которые могут остаться не у дел.

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Отметим, что победителем первенства Украины среди 21-летних в нынешнем сезоне стало Динамо, второе место заняла молодежь Шахтера.

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Ранее мы писали, что самый перспективный футболист в мире в 18 лет перенес третью операцию и ходит на костылях. Атакующий игрок Барселоны Ансу Фати никак не может преодолеть проблему с коленом.

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