Вишню на торт Заря хочет в финале Кубка. Пока луганский клуб обеспечил себе бронзу УПЛ

Команда Виктора Скрипника в большинстве переиграла Днепр-1 за счет гола с пенальти и за тур до конца чемпионата Украины гарантировала себе третье место

Днепр-1 - Заря / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

В 25-м туре украинской Премьер-лиги Заря сумела обеспечить себе бронзовые медали чемпионата второй сезон кряду. Луганский клуб на выезде минимально переиграл Днепр-1 – 1:0. Ранее триллер в Полтаве завершился никому не нужной ничьей.

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Если в первом тайме на поле велась борьба двух равных противников, то после перерыва Заря усилила давление и прижала днепрян к воротам. На 69-й минуте полузащитник Днепра-1 Даниил Игнатенко получил красную карточку за фол против Жуниньо и еще больше облегчил жизнь луганчанам. А на 79-й Владлен Юрченко открыл счет, реализовав пенальти.

Виктор Скрипник / Фото: официальный сайт УПЛ

"Мне кажется, игра была до гола. Обе команды очень сконцентрировано играли, возможно, оглядываясь на свои ворота. Решающая ошибка могла привести к краху любой из команд. Поэтому мои комплименты парням. Так совпало, что сегодня день рождения клуба, с чем мы всех приветствуем, и бронзовые награды являются подарком для них. У нас еще есть финал Кубка. Это может быть вишенка на торте в этом нашем сезоне", – цитирует Скрипника Днепр-1

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Команда Виктора Скрипника пока сохраняет шансы и на второе место в УПЛ, отставая от Шахтера на одно очко. Однако у дончан еще один матч в запасе, и если завтра "горняки" переиграют Минай, то серебряные награды от них уже никуда не денутся.

Ранее Динамо в меньшинстве не смогло обыграть скромный Мариуполь в резервной форме. На 51-й минуте столичная команда, которая досрочно стала чемпионом, осталась в меньшинстве после удаления Карлоса де Пены.

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