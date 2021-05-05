Сложно мотивировать после чемпионства. Луческу объяснил потерю очков с Мариуполем

Главный тренер Динамо рассказал, как выбирал футболистов на поединок 25 тура чемпионата Украины и почему не удалось победить соперника

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал ничью в матче с Мариуполем (0:0) в 25-м туре украинской Премьер-лиги. Напомним, что на 51-й минуте столичная команда, которая досрочно стала чемпионом, осталось в меньшинстве после удаления Карлоса де Пены, который срубил соперника в центре поля и получил второй горчичник.

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"Результат по игре. Обе команды создали не очень много моментов. Хозяева поля были очень мотивированы, это было видно и по тому, как они боролись на поле, и по количеству желтых карточек. В то же время у них играющая команда, техничные игроки, которые старались держать мяч внизу и строить атаки через короткий пас. После того, как чемпионство было завоевано, сложно мотивировать игроков. Отсюда и такая игра", – цитирует Луческу Динамо

Динамо vs Мариуполь / Фото: официальный сайт УПЛ

"Я старался дать как можно больше игрового времени тем игрокам, кто будет выступать за свои национальные сборные на Евро, чтобы они подошли к турниру в хорошей форме", – добавил румынский специалист

Напомним, что в первом матче среды Динамо сыграло с Мариуполем в необычной форме из-за угрозы штрафа.

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Ранее мы давали расписание и результаты 25-го тура чемпионата Украины по футболу.