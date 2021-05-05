Вишню на торт Зоря хоче в фіналі Кубка. Поки луганський клуб забезпечив собі бронзу УПЛ

Команда Віктора Скрипника в більшості переграла Дніпро-1 за рахунок голу з пенальті і за тур до кінця чемпіонату України гарантувала собі третє місце

Дніпро-1 - Зоря / Фото: Офіційний сайт СК "Дніпро-1"

У 25-му турі української Прем'єр-ліги Зоря зуміла забезпечити собі бронзові медалі чемпіонату другий сезон поспіль. Луганський клуб на виїзді мінімально переграв Дніпро-1 – 1:0. Раніше трилер в Полтаві завершився нікому не потрібною нічиєю.

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Якщо в першому таймі на полі точилася боротьба двох рівних противників, то після перерви Зоря посилила тиск і притиснула дніпрян до воріт. На 69-й хвилині півзахисник Дніпра-1 Данило Ігнатенко отримав червону картку за фол проти Жуніньо і ще більше полегшив життя луганчанам. А на 79-й Владлен Юрченко відкрив рахунок, реалізувавши пенальті.

Віктор Скрипник / Фото: официальный сайт УПЛ

"Мені здається, гра була до голу. Обидві команди дуже сконцентровано грали, можливо, озираючись на свої ворота. Вирішальна помилка могла призвести до краху будь-якої з команд. Тому мої компліменти хлопцям. Так співпало, що сьогодні день народження клубу, з чим ми всіх вітаємо, і бронзові нагороди є подарунком для них. У нас ще є фінал Кубка. Це може бути вишенька на торті в цьому нашому сезоні", – цитує Скрипника Дніпро-1

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Команда Віктора Скрипника поки зберігає шанси і на друге місце в УПЛ, відстаючи від Шахтаря на одне очко. Однак у донеччан ще один матч в запасі, і якщо завтра "гірники" переграють Минай, то срібні нагороди від них вже нікуди не подінуться.

Раніше Динамо в меншості не змогло обіграти скромний Маріупольв резервній формі. На 51-й хвилині столична команда, яка достроково стала чемпіоном, залишилася в меншості після видалення Карлоса де Пени.

Дивіться, як раніше Зоря не змогла переграти Олімпік