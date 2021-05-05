Триллер в Полтаве завершился удалением, отменой гола и никому не нужной ничьей

Ворскла - Десна / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

В 25-м туре украинской Премьер-лиге состоялась настоящая битва в Полтаве между местной Ворсклой и черниговской Десной, которые борются за еврокубки. В итоге встреча завершилась вничью 1:1, которая не устроила ни одну из команд, поскольку этой мировой воспользовался Колос и вышел на чистое третье место в УПЛ.

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На 19-й минуте Оливье Тиль вывел Ворсклу вперед, воспользовавшись передачей Степанюка с правого фланга.

Следующий гол зрители увидели уже после перерыва. На 54-й Андрей Гитченко сравнял счет в матче и подарил надежду Десне – 1:1.

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До конца поединка обе команды не сбавляли оборотов в атаке. Ворскле даже удалось забить, но Монзуль после консультации с VAR-ассистентом взятие ворот отменила, сославшись на офсайд у Скляра во время скидки от Степанюка.

На 87-й минуте Якубу оставил Ворсклу в меньшинстве, получив вторую желтую карточку, но Десна не смогла воспользоваться численным превосходством. В итоге после матча у команд по 38 очков, а черниговцы находятся выше в таблице из-за победы над Ворсклой (1:0) в первом круге.

Ранее Динамо в меньшинстве не смогло обыграть скромный Мариуполь в резервной форме. На 51-й минуте столичная команда, которая досрочно стала чемпионом, осталось в меньшинстве после удаления Карлоса де Пены.

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Смотрите полный обзор матча Ворскла – Десна