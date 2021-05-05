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Динамо в меньшинстве не смогло обыграть скромный Мариуполь в резервной форме

5 мая, 15:52

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Киевляне впервые появились в черно-салатовых цветах и после удаления Карлоса де Пены разошлись с одним из аутсайдеров ничьей

Динамо vs Мариуполь

Динамо vs Мариуполь / Фото: официальный сайт УПЛ

Сегодня открылся предпоследний тур Премьер-лиги. В первом матче среды Динамо сыграло с Мариуполем в необычной форме из-за угрозы штрафа. Формально хозяевами считались киевляне, но встреча прошла на стадионе имени Бойко в Донецкой области.

Мирча Луческу впервые в сезоне место на последнем рубеже доверил Денису Бойко, и тот едва не привез гол в свои ворота. Правда, потом сам же исправился сейвом за обрезку. Также у "бело-голубых" появился защитник Александр Тимчик, долгое время залечивавший травму.

На поле было много борьбы и мало опасных моментов. А на 51-й минуте Динамо осталось в меньшинстве: Карлос де Пена срубил соперника в центре поля, получил вторую желтую карточку и ушел в раздевалку.

Тем не менее, Илья Забарный и Артем Беседин ударами с близкой дистанции могли вывести "бело-голубых" вперед, но хорошо действовал вратарь Евгений Гальчук. Мариупольцы также периодически огрызались, но без особого успеха. В итоге рефери Андрей Коваленко зафиксировал ничью 0:0. Новая форма динамовцев оказалась нефартовой.

Напомним расписание и результаты 25-го тура чемпионата Украины.

Положительный результат позволил подопечным Остапа Маркевича подняться на одну строчку и отдалиться от последнего места уже на пять очков. Динамо оторвалось от Шахтера на 14 очков, но "горняки" свой матч тура сыграют завтра в Киеве с Минаем.

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
25
19
5
1
56
15
41
62
Забитые 56
Пропущеные 15
Разница 41
Результаты последних матчей: Н В В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
24
14
6
4
46
19
27
48
Забитые 46
Пропущеные 19
Разница 27
Результаты последних матчей: В П П В В
3
ЗаряЗаряЗар
24
13
5
6
41
21
20
44
Забитые 41
Пропущеные 21
Разница 20
Результаты последних матчей: В П В П В
4
КолосКолосКол
24
9
11
4
34
23
11
38
Забитые 34
Пропущеные 23
Разница 11
Результаты последних матчей: Н В Н В Н
5
ДеснаДеснаДес
24
10
7
7
36
27
9
37
Забитые 36
Пропущеные 27
Разница 9
Результаты последних матчей: Н П П В В
6
ВорсклаВорсклаВор
24
10
7
7
34
28
6
37
Забитые 34
Пропущеные 28
Разница 6
Результаты последних матчей: П П В В П
7
АлександрияАлександрияАле
24
8
5
11
32
33
-1
29
Забитые 32
Пропущеные 33
Разница -1
Результаты последних матчей: П В П П П
8
Днепр-1Днепр-1Дне
24
8
5
11
35
36
-1
29
Забитые 35
Пропущеные 36
Разница -1
Результаты последних матчей: П В Н П В
9
ЛьвовЛьвовЛьв
24
8
4
12
24
49
-25
28
Забитые 24
Пропущеные 49
Разница -25
Результаты последних матчей: В В В П П
10
РухРухРух
24
5
9
10
23
38
-15
24
Забитые 23
Пропущеные 38
Разница -15
Результаты последних матчей: В В Н В П
11
МариупольМариупольМар
25
5
8
12
23
40
-17
23
Забитые 23
Пропущеные 40
Разница -17
Результаты последних матчей: Н П П Н П
12
ИнгулецИнгулецИнг
24
4
11
9
23
35
-12
23
Забитые 23
Пропущеные 35
Разница -12
Результаты последних матчей: В П Н П П
13
ОлимпикОлимпикОли
24
6
3
15
27
44
-17
21
Забитые 27
Пропущеные 44
Разница -17
Результаты последних матчей: П В П Н П
14
МинайМинайМин
24
4
6
14
15
41
-26
18
Забитые 15
Пропущеные 41
Разница -26
Результаты последних матчей: П П В П Н

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