Триллер в Полтаві завершився видаленням, скасуванням голу і нікому не потрібною нічиєю

Ворскла - Десна / Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла"

У 25-му турі української Прем'єр-лізі відбулася справжня битва в Полтаві між місцевою Ворсклою і чернігівською Десною, які борються за єврокубки. У підсумку зустріч завершилася внічию 1:1, яка не влаштувала жодну з команд, оскільки цією світовою скористався Колос і вийшов на чисте третє місце в УПЛ.

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На 19-й хвилині Олів'є Тіль вивів Ворсклу вперед, скориставшись передачею Степанюка з правого флангу.

Наступний гол глядачі побачили вже після перерви. На 54-й Андрій Гітченко зрівняв рахунок у матчі і подарував надію Десні – 1:1.

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До кінця поєдинку обидві команди не зменшували обертів в атаці. Ворсклі навіть вдалося забити, але Монзуль після консультації з VAR-асистентом взяття воріт скасувала, пославшись на офсайд у Скляра під час зкидки від Степанюка.

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На 87-й хвилині Якубу залишив Ворсклу в меншості, отримавши другу жовту картку, але Десна не змогла скористатися чисельною перевагою. У підсумку після матчу у команд по 38 очок, а чернігівці знаходяться вище в таблиці через перемогу над Ворсклою (1:0) в першому колі.

Раніше Динамо в меншості не змогло обіграти скромний Маріуполь у резервній формі. На 51-й хвилині столична команда, яка достроково стала чемпіоном, залишилася в меншості після видалення Карлоса де Пени.

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Дивіться повний огляд матчу Ворскла – Десна