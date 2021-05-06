Українська
$ 27,73
33,28

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Сельский Колос выиграл битву за Европу: обзор ключевого матча с Александрией

6 мая, 01:00

Елена Павлова Елена Павлова

Клуб из Ковалевки после победы в 25 туре украинской Премьер-лиги идет четвертым и уже не опустится ниже пятого места в турнирной таблице

Александрия - Колос

Александрия - Колос / Фото: ПФК "Александрия"

Ковалевский Колос в 25-м туре украинской Премьер-лиги переиграл Александрию со счетом 2:0 и обеспечил себе место в еврокубках уже второй сезон кряду. А вот команда из Кировоградской области еще ранее осталась без Европы. Ранее триллер в Полтаве завершился никому не нужной ничьей.

Реклама

Читайте также: Вишню на торт Заря хочет в финале Кубка. Пока луганский клуб обеспечил себе бронзу УПЛ

На 42-й минуте встречи Кирилл Петров вывел Колос вперед, реализовав пенальти. А на 57-й Павел Ориховский удвоил преимущество ковалевцев. Александрия, которую в турнирной таблице подпирают Днепр-1 и Львов, пошла на штурм, но забить так и не смогла.

Сейчас ковалевцы идут на четвертом месте, но даже в случае поражения Колоса от Динамо в последнем туре чемпионата Украины и побед конкурентов, команда Руслана Костышина ни при каких раскладах уже не опустится ниже пятой позиции. А это значит, что в следующем сезоне она сыграет в квалификации Лиге конференций УЕФА.

В тренде
МанСити – ПСЖ: видео обзор полуфинала Лиги чемпионов
Реклама

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
25
19
5
1
56
15
41
62
Забитые 56
Пропущеные 15
Разница 41
Результаты последних матчей: Н В В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
24
14
6
4
46
19
27
48
Забитые 46
Пропущеные 19
Разница 27
Результаты последних матчей: В П П В В
3
ЗаряЗаряЗар
25
14
5
6
42
21
21
47
Забитые 42
Пропущеные 21
Разница 21
Результаты последних матчей: В В П В П
4
КолосКолосКол
25
10
11
4
36
23
13
41
Забитые 36
Пропущеные 23
Разница 13
Результаты последних матчей: В Н В Н В
5
ДеснаДеснаДес
25
10
8
7
37
28
9
38
Забитые 37
Пропущеные 28
Разница 9
Результаты последних матчей: Н Н П П В
6
ВорсклаВорсклаВор
25
10
8
7
35
29
6
38
Забитые 35
Пропущеные 29
Разница 6
Результаты последних матчей: Н П П В В
7
АлександрияАлександрияАле
25
8
5
12
32
35
-3
29
Забитые 32
Пропущеные 35
Разница -3
Результаты последних матчей: П П В П П
8
Днепр-1Днепр-1Дне
25
8
5
12
35
37
-2
29
Забитые 35
Пропущеные 37
Разница -2
Результаты последних матчей: П П В Н П
9
ЛьвовЛьвовЛьв
24
8
4
12
24
49
-25
28
Забитые 24
Пропущеные 49
Разница -25
Результаты последних матчей: В В В П П
10
РухРухРух
24
5
9
10
23
38
-15
24
Забитые 23
Пропущеные 38
Разница -15
Результаты последних матчей: В В Н В П
11
МариупольМариупольМар
25
5
8
12
23
40
-17
23
Забитые 23
Пропущеные 40
Разница -17
Результаты последних матчей: Н П П Н П
12
ИнгулецИнгулецИнг
24
4
11
9
23
35
-12
23
Забитые 23
Пропущеные 35
Разница -12
Результаты последних матчей: В П Н П П
13
ОлимпикОлимпикОли
24
6
3
15
27
44
-17
21
Забитые 27
Пропущеные 44
Разница -17
Результаты последних матчей: П В П Н П
14
МинайМинайМин
24
4
6
14
15
41
-26
18
Забитые 15
Пропущеные 41
Разница -26
Результаты последних матчей: П П В П Н

Ранее Динамо в меньшинстве не смогло обыграть скромный Мариуполь в резервной форме. На 51-й минуте столичная команда, которая досрочно стала чемпионом, осталась в меньшинстве после удаления Карлоса де Пены.

Смотрите, как ранее Колос сыграл вничью с Десной

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Футболиста, изгнанного из Колоса, привязали к батарее
Футболиста, изгнанного из Колоса, привязали к батарееФутбол
Украинский клуб нашел нового тренера за несколько часов
Украинский клуб нашел нового тренера за несколько часовЧУ по футболу
Динамо претендует на Буффона – источник
Динамо претендует на Буффона – источникФутбол
Луческу сделал заявление относительно завершения карьеры
Луческу сделал заявление относительно завершения карьерыЧУ по футболу
Капитан Динамо отгулял 30-летие: флирт Монатика с женой Сидорчука и
Капитан Динамо отгулял 30-летие: флирт Монатика с женой Сидорчука и "Белый лебедь" от КривцоваФутбол
Динамо предложило Черноморцу 12 своих футболистов
Динамо предложило Черноморцу 12 своих футболистовФутбол

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять