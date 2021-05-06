Сільський Колос виграв битву за Європу: огляд ключового матчу з Олександрією

Клуб з Ковалівки після перемоги у 25 турі української Прем'єр-ліги йде четвертим і вже не опуститься нижче п'ятого місця в турнірній таблиці

Олександрія - Колос / Фото: ПФК "Олександрія"

Ковалевський Колос у 25-му турі української Прем'єр-ліги переграв Олександрію з рахунком 2:0 і забезпечив собі місце в єврокубках вже другий сезон поспіль. А ось команда з Кіровоградської області ще раніше залишилася без Європи. Раніше трилер в Полтаві завершився нікому не потрібною нічиєю.

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На 42-й хвилині зустрічі Кирило Петров вивів Колос вперед, реалізувавши пенальті. А на 57-й Павло Оріховський подвоїв перевагу ковалівців. Олександрія, яку в турнірній таблиці підпирають Дніпро-1 і Львів, пішла на штурм, але забити так і не змогла.

Зараз ковалівці йдуть на четвертому місці, але навіть в разі поразки Колоса від Динамо в останньому турі чемпіонату України і перемог конкурентів, команда Руслана Костишина ні при яких розкладах вже не опуститься нижче п'ятої позиції. А це означає, що в наступному сезоні вона зіграє в кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.

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Раніше Динамо в меншості не змогло обіграти скромний Маріупольв резервній формі. На 51-й хвилині столична команда, яка достроково стала чемпіоном, залишилася в меншості після видалення Карлоса де Пени.

Дивіться, як раніше Колос зіграв внічию з Десною