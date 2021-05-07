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Минай припиняє своє існування після вильоту з Прем'єр-ліги – ЗМІ

7 травня, 09:20

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Закарпатська команда була потрібна своїм власникам тільки в елітному дивізіоні українського футболу, тепер клуб буде займатися тільки дітьми

Мілевський грає за "Минай"

Мілевський грає за "Минай" / Фото: Офіційний сайт ФК "Минай"

Учора ввечері в чемпіонаті країни сталася неординарна подія: футболісти Минаю відмовлялися виходити на матч із Шахтарем. Після затяжних переговорів команда все ж з'явилася на поле НСК "Олімпійський" у Києві. Програвши "гірникам", колектив із Закарпаття втратив шанси зберегти прописку в Прем'єр-лізі.

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Читайте також: Що трапилося перед матчем Минай – Шахтар. Розбираємо скандал року в українському футболі.

Після зустрічі стала з'являтися інформація, що Минай припиняє своє існування як професійний клуб. Спочатку в ефірі проєкту ProFootballDigital на сторінці в Instagram про це розповів журналіст Володимир Звєров. Мовляв, уже всі все розуміють: Антон Шиндер покинув Ужгород, Артем Мілевський і ще кілька гравців не потрапили до заявки.

Вашій увазі – результати 25-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця.

Трохи пізніше ці відомості підтвердив сайт Мeta-ratings:

"Засновників закарпатського ФК цікавив тільки елітний дивізіон, тому виступ Минаю в новому сезоні у Першій лізі під великим питанням. Не виключений варіант, що в найближчій перспективі Минай зосередиться тільки на розвитку дитячо-юнацького футболу".

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Офіційної реакції клубу на ці новини поки що немає.

Дивіться огляд матчу Минай – Шахтар на "Олімпійському":

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