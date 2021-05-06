Що трапилося перед матчем Минай – Шахтар. Розбираємо скандал року в українському футболі

Клуб із Закарпаття потрапив у скандал із підозрілими ставками. Футболісти хотіли уникнути неприємностей і відмовилися виходити на поле, але викликали ще більший резонанс

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Матч 25-го туру чемпіонату України між Минаем і Шахтарем обернувся скандалом. Закарпатський клуб намагався бойкотувати зустріч, але все ж погодився вийти на поле і розгромно програв.

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Що викликало скандал?

За кілька годин до матчу з'явилася інформація про підозрілі ставки на матч Минай – Шахтар. В Instagram знайшовся аккаунт з одним повідомленням, де вказувалося, що зустріч завершиться з фіксованим результатом і на нього були зроблені ставки на "мільйони доларів по всьому світу". Джерело зазначало, що ставки робилися на тотал 2,5 в першому таймі і загальний тотал матчу 4,5. Забігаючи наперед, зазначимо, що ці ставки не зіграли.

Яка реакція футболістів?

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Минай прибув на "Олімпійський" за 20 хвилин до матчу і закрився в роздягальні. Команда навіть не вийшла на розминку. Повідомлялося, що два гравці вмовляли інших футболістів не виходити на поле, але їхніх імен не називали. Також не відомо, чим вони аргументували свою позицію.

Ймовірно, гравці злякалися, що в разі поразки з необхідним результатом у них можуть виникнути серйозні проблеми в майбутньому, адже за участь в договірних матчах карають дуже жорстоко. Або не захотіли бути маріонетками в чужих руках і брати участь в договірняках.

Тільки після умовлянь делегата матчу і загроз отримати технічну поразку в Минаї погодилися вийти на поле, але початок зустрічі довелося відкласти на півгодини, а гравці розминалися прямо в роздягальні.

А що каже керівництво Миная?

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Офіційної позиції керівництва клубу поки не прозвучало. Після зустрічі головний тренер команди відмовився обговорювати ситуацію перед матчем. У будь-якому випадку, закарпатський клуб чекають серйозні перевірки від відповідних органів, адже такого резонансного скандалу в нашому футболі давно не було. До слова, вже з'явилися чутки, що клуб може і зовсім зникнути.