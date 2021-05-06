Русский
$ 27,73
33,28

Новини Чемпіонату України 2020/2021

Головна Матчі Таблиця Відео Статистика Бомбардири Судді
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. ЧУ з футболу

Шахтар розгромив Минай в скандальному матчі чемпіонату України

6 травня, 21:22

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Минай програв з розгромним рахунком матч Шахтарю, на який не хотів виходити. Бойкот в роздягальні привів до того, що футболісти навіть не змогли як слід розім'ятися

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Шахтар розгромив Минай в скандальному матчі 25-го туру чемпіонату України, який почався з півгодинним запізненням через бойкот закарпатських футболістів, а сама команда змушена була розминатися в роздягальні.

Реклама

Читайте також: Минай не вийшов на матч проти Шахтаря: що сталося

Наслідки такої підготовки позначилися вже на полі. Минай зміг чинити опір "гірникам" тільки перші півгодини, поки рахунок не відкрив Тарас Степаненко. Після перерви Манор Соломон і Майкон довели рахунок до розгромного, а незадовго до фінального свистка Степаненко оформив дубль – 4:0 на користь Шахтаря.

В тренді
Розклад і результати 25-го туру чемпіонату України з футболу
"Шахтар" - "Минай", Алан Патрік и Нурієв
Реклама

Шахтар гарантував собі другу сходинку в турнірній таблиці чемпіонату України, а Минай залишається на останньому місці і прощається з Прем'єр-лігою. Сезон "гірники" завершать домашньою зустріччю з Інгульцем, а Минай зустрінеться з Ворсклою.

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
25
19
5
1
56
15
41
62
Забиті 56
Пропущені 15
Різниця 41
Результати останніх матчів: Н В В В В
2
ШахтарШахтарШах
25
15
6
4
50
19
31
51
Забиті 50
Пропущені 19
Різниця 31
Результати останніх матчів: В В П П В
3
ЗоряЗоряЗор
25
14
5
6
42
21
21
47
Забиті 42
Пропущені 21
Різниця 21
Результати останніх матчів: В В П В П
4
КолосКолосКол
25
10
11
4
36
23
13
41
Забиті 36
Пропущені 23
Різниця 13
Результати останніх матчів: В Н В Н В
5
ДеснаДеснаДес
25
10
8
7
37
28
9
38
Забиті 37
Пропущені 28
Різниця 9
Результати останніх матчів: Н Н П П В
6
ВорсклаВорсклаВор
25
10
8
7
35
29
6
38
Забиті 35
Пропущені 29
Різниця 6
Результати останніх матчів: Н П П В В
7
ОлександріяОлександріяОле
25
8
5
12
32
35
-3
29
Забиті 32
Пропущені 35
Різниця -3
Результати останніх матчів: П П В П П
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
25
8
5
12
35
37
-2
29
Забиті 35
Пропущені 37
Різниця -2
Результати останніх матчів: П П В Н П
9
ЛьвівЛьвівЛьв
25
8
4
13
24
50
-26
28
Забиті 24
Пропущені 50
Різниця -26
Результати останніх матчів: П В В В П
10
РухРухРух
25
6
9
10
26
38
-12
27
Забиті 26
Пропущені 38
Різниця -12
Результати останніх матчів: В В В Н В
11
ІнгулецьІнгулецьІнг
25
5
11
9
24
35
-11
26
Забиті 24
Пропущені 35
Різниця -11
Результати останніх матчів: В В П Н П
12
МаріупольМаріупольМар
25
5
8
12
23
40
-17
23
Забиті 23
Пропущені 40
Різниця -17
Результати останніх матчів: Н П П Н П
13
ОлімпікОлімпікОлі
25
6
3
16
27
47
-20
21
Забиті 27
Пропущені 47
Різниця -20
Результати останніх матчів: П П В П Н
14
МинайМинайМин
25
4
6
15
15
45
-30
18
Забиті 15
Пропущені 45
Різниця -30
Результати останніх матчів: П П П В П

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Футболіста, вигнаного з Колоса, прив'язали до батареї
Футболіста, вигнаного з Колоса, прив'язали до батареїФутбол
Український клуб знайшов нового тренера за кілька годин
Український клуб знайшов нового тренера за кілька годинЧУ з футболу
Динамо претендує на Буффона – джерело
Динамо претендує на Буффона – джерелоФутбол
Капітан Динамо відгуляв 30-річчя: флірт Монатіка з дружиною Сидорчука та
Капітан Динамо відгуляв 30-річчя: флірт Монатіка з дружиною Сидорчука та "Білий лебідь" від КривцоваФутбол
Луческу зробив заяву щодо завершення кар'єри
Луческу зробив заяву щодо завершення кар'єриЧУ з футболу
Динамо запропонувало Чорноморцю 12 своїх футболістів
Динамо запропонувало Чорноморцю 12 своїх футболістівФутбол

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти