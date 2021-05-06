Шахтар розгромив Минай в скандальному матчі чемпіонату України

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
Шахтар розгромив Минай в скандальному матчі 25-го туру чемпіонату України, який почався з півгодинним запізненням через бойкот закарпатських футболістів, а сама команда змушена була розминатися в роздягальні.
Читайте також: Минай не вийшов на матч проти Шахтаря: що сталося
Наслідки такої підготовки позначилися вже на полі. Минай зміг чинити опір "гірникам" тільки перші півгодини, поки рахунок не відкрив Тарас Степаненко. Після перерви Манор Соломон і Майкон довели рахунок до розгромного, а незадовго до фінального свистка Степаненко оформив дубль – 4:0 на користь Шахтаря.
Шахтар гарантував собі другу сходинку в турнірній таблиці чемпіонату України, а Минай залишається на останньому місці і прощається з Прем'єр-лігою. Сезон "гірники" завершать домашньою зустріччю з Інгульцем, а Минай зустрінеться з Ворсклою.