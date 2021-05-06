Минай вмовили вийти на матч проти Шахтаря. Зустріч почалася з півгодинним запізненням

Минай таки погодився вийти на матч проти Шахтаря. Команда була закрита в роздягальні, але все ж таки здалася перед умовляннями делегата зустрічі і погрозами отримати технічну поразку

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Скандальний матч 25-го туру чемпіонату України між Минаєм і Шахтарем в Києві в НСК "Олімпійський" все-таки відбудеться. Раніше Минай відмовився виходити на поле з невідомої причини. Проте після умовлянь делегата зустрічі закарпатський клуб таки погодився зіграти.

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Через витівки Миная початок матчу довелося перенести на півгодини, а футболісти закарпатського клубу розминалися прямо в роздягальні.

Причина бойкоту Миная поки невідома, але ми раніше писали, що двоє гравців Миная вмовляють інших не виходити на поле. Імена цих футболістів не повідомлялися.

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Минай займає останнє місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги і практично втратив шанси на порятунок. Шахтар розташовується на другій сходинці.