Русский
$ 27,73
33,28

Новини Чемпіонату України 2020/2021

Головна Матчі Таблиця Відео Статистика Бомбардири Судді
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. ЧУ з футболу

Минай вмовили вийти на матч проти Шахтаря. Зустріч почалася з півгодинним запізненням

6 травня, 19:31

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Минай таки погодився вийти на матч проти Шахтаря. Команда була закрита в роздягальні, але все ж таки здалася перед умовляннями делегата зустрічі і погрозами отримати технічну поразку

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Скандальний матч 25-го туру чемпіонату України між Минаєм і Шахтарем в Києві в НСК "Олімпійський" все-таки відбудеться. Раніше Минай відмовився виходити на поле з невідомої причини. Проте після умовлянь делегата зустрічі закарпатський клуб таки погодився зіграти.

Реклама

Через витівки Миная початок матчу довелося перенести на півгодини, а футболісти закарпатського клубу розминалися прямо в роздягальні.

Причина бойкоту Миная поки невідома, але ми раніше писали, що двоє гравців Миная вмовляють інших не виходити на поле. Імена цих футболістів не повідомлялися.

В тренді
Розклад і результати 25-го туру чемпіонату України з футболу
"Шахтар" - "Минай", Алан Патрік и Нурієв

Минай займає останнє місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги і практично втратив шанси на порятунок. Шахтар розташовується на другій сходинці.

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
25
19
5
1
56
15
41
62
Забиті 56
Пропущені 15
Різниця 41
Результати останніх матчів: Н В В В В
2
ШахтарШахтарШах
24
14
6
4
46
19
27
48
Забиті 46
Пропущені 19
Різниця 27
Результати останніх матчів: В П П В В
3
ЗоряЗоряЗор
25
14
5
6
42
21
21
47
Забиті 42
Пропущені 21
Різниця 21
Результати останніх матчів: В В П В П
4
КолосКолосКол
25
10
11
4
36
23
13
41
Забиті 36
Пропущені 23
Різниця 13
Результати останніх матчів: В Н В Н В
5
ДеснаДеснаДес
25
10
8
7
37
28
9
38
Забиті 37
Пропущені 28
Різниця 9
Результати останніх матчів: Н Н П П В
6
ВорсклаВорсклаВор
25
10
8
7
35
29
6
38
Забиті 35
Пропущені 29
Різниця 6
Результати останніх матчів: Н П П В В
7
ОлександріяОлександріяОле
25
8
5
12
32
35
-3
29
Забиті 32
Пропущені 35
Різниця -3
Результати останніх матчів: П П В П П
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
25
8
5
12
35
37
-2
29
Забиті 35
Пропущені 37
Різниця -2
Результати останніх матчів: П П В Н П
9
ЛьвівЛьвівЛьв
24
8
4
12
24
49
-25
28
Забиті 24
Пропущені 49
Різниця -25
Результати останніх матчів: В В В П П
10
РухРухРух
24
5
9
10
23
38
-15
24
Забиті 23
Пропущені 38
Різниця -15
Результати останніх матчів: В В Н В П
11
МаріупольМаріупольМар
25
5
8
12
23
40
-17
23
Забиті 23
Пропущені 40
Різниця -17
Результати останніх матчів: Н П П Н П
12
ІнгулецьІнгулецьІнг
24
4
11
9
23
35
-12
23
Забиті 23
Пропущені 35
Різниця -12
Результати останніх матчів: В П Н П П
13
ОлімпікОлімпікОлі
24
6
3
15
27
44
-17
21
Забиті 27
Пропущені 44
Різниця -17
Результати останніх матчів: П В П Н П
14
МинайМинайМин
24
4
6
14
15
41
-26
18
Забиті 15
Пропущені 41
Різниця -26
Результати останніх матчів: П П В П Н

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Футболіста, вигнаного з Колоса, прив'язали до батареї
Футболіста, вигнаного з Колоса, прив'язали до батареїФутбол
Український клуб знайшов нового тренера за кілька годин
Український клуб знайшов нового тренера за кілька годинЧУ з футболу
Динамо претендує на Буффона – джерело
Динамо претендує на Буффона – джерелоФутбол
Капітан Динамо відгуляв 30-річчя: флірт Монатіка з дружиною Сидорчука та
Капітан Динамо відгуляв 30-річчя: флірт Монатіка з дружиною Сидорчука та "Білий лебідь" від КривцоваФутбол
Луческу зробив заяву щодо завершення кар'єри
Луческу зробив заяву щодо завершення кар'єриЧУ з футболу
Динамо запропонувало Чорноморцю 12 своїх футболістів
Динамо запропонувало Чорноморцю 12 своїх футболістівФутбол

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти