Інгулець зберіг місце в Прем'єр-лізі завдяки голу рекордсмена турніру

Клуб з Петрово гарантував собі Прем'єр-лігу на наступний сезон, а Львів дограє чемпіонат без будь-яких турнірних завдань

/ Фото: ФК "Інгулець"

Інгулець обіграв Львів в матчі 25-го туру чемпіонату України і гарантував собі участь в наступному сезоні Прем'єр-ліги. Клуб з Петрово вже точно не опуститься на останню сходинку турнірної таблиці.

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Мінімальну перемогу над Львовом з рахунком 1:0 Інгульцю приніс результативний удар Младена Бартуловіча вже на 11-й хвилині. Нагадаємо, на початку сезону хорватський ветеран встановив рекорд серед легіонерів.

Відзначимо, що Львів в сьогоднішньому матчі не мав турнірної мотивації, так як убезпечив себе від вильоту ще в попередньому турі. Сезон львів'яни завершать домашнім матчем проти Олімпіка, а Інгулець в останньому турі зустрінеться в гостях з Шахтарем.