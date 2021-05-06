Рух розгромив Олімпік за 26 хвилин в першому матчі нового тренера гостей

Львівська команда здобула впевнену перемогу, вигравши четвертий з п'яти останніх поєдинків, і залишилася на 10-му місці, а суперник – на 13-му

Рух vs Олімпік / Фото: официальный сайт УПЛ

Сьогодні в українській Прем'єр-лізі проходять ще три матчі. Вашій увазі – розклад і результати 25-го туру чемпіонату України з футболу. У зустрічі на "Арені Львів" місцевий Рух розкатав Олімпік – 3:0.

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Цього тижня донецький клуб звільнив Юрія Калитвинцева, повернувши в тренерське крісло Романа Санжара. Однак дебют у 41-річного фахівця вийшов невдалим. Хоча все починалося непогано: на 30-й секунді Беніто втік на побачення з голкіпером, але не зміг переграти досвідченого Олександра Бандуру.

А потім з 4-ої по 26-ту хвилину Рух зняв усі питання про переможця. 20-річний Остап Притула завершив зусилля партнерів зі штрафного майданчика, незабаром Андрій Борячук в контратаці забив головою, а потім Юрій Климчук реалізував 11-метровий. Щоправда, порушення правил проти нього було неоднозначним. Дивіться найцікавіші моменти першого тайму.

Тим часом футболіст Динамо розповів про нелюбов до суддів.

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На 62-й хвилині капітан Олімпіка Сергій Політило, здавалося б, один гол відіграв. Однак рефері Сергій Бойко його скасував після використання системи VAR. Більше м'яч в сітку не влітав, і все завершилося впевненою перемогою господарів.

Команда Івана Федика набрала 13 очок у п'яти останніх турах. Рух, як і раніше, – 10-й, але підібрався до Львова на відстань одного очка.