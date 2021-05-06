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Арбітри на Євро будуть свистіти проти нас – футболіст Динамо не любить суддів ні наших, ні зарубіжних

6 травня, 18:03

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Півзахисник Володимир Шепелєв не вважає себе грубим гравцем і часто дивується рішенням рефері навіть після використання системи VAR

Володимир Шепелєв

Володимир Шепелєв / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Напередодні Динамо не змогло обіграти Маріуполь, залишившись в меншості. Правда, кияни достроково забезпечили собі золоті медалі і можуть дозволити недобирати очки. Тим часом, півзахисник свіжоспечених чемпіонів Володимир Шепелєв поділився своєю думкою про роботу суддів як у нашій Прем'єр-лізі, так і в Європі.

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Висловлювання уродженця Одеської області наводить сайт dynamo.kiev.ua.

  • Про суддівство в УПЛ:

"Нас так сильно люблять, що боюся зайвий раз в підкат йти. Десь зачепиш ненароком або на ногу наступиш – переглянуть VAR і покажуть червону. Протягом останніх двох років судді дуже упереджено ставляться до Динамо. У грі з Колосом я на ногу супернику наступив, чисто ігровий момент, а мені червону дають! З Агробізнесом Сироті точно так же наступають, суддя не ставить пенальті і червону не дає. Складно зрозуміти логіку арбітрів".

  • Про Катерину Монзуль:

"Вона хороший арбітр, але у неї повинні бути помічники, які підкажуть, коли вона помиляється. Ми до неї нормально ставимося. Просто іноді до смішного доходить, коли Монзуль судить п'ять наших ігор з п'яти. Це перебір".

  • Про вилучення у матчах з Ренном, Колосом (двічі) і Шахтарем:

"Як мінімум дві з чотирьох карток дуже спірні. З Ренном – згоден. З Шахтарем я стрибаю в підкат, ледве торкаюся гравця, людина навіть не падає, а мені червона. Смішно! Навіть Тайсон не зрозумів, що сталося.

З Колосом у мене дві гри і дві червоні. У першому матчі я зіграв в м'яч, але в повторі нібито нога полетіла. Коли ти в грі, то це виглядає як ігровий момент. Звичайно, якщо все дивитися в сповільненому повторі, то виглядає ніби як страшно, по телевізору набагато жорсткіше здається.

Але при такій грі, як у нас в Україні, в кожному матчі можна виписувати по кілька вилучень. В U-19 у мене не було жодної червоної картки. Я не грубий гравець".

  • Про очікування від Євро-2020:

"Сподіваємося, не підведемо наших уболівальників і просунемося турнірною сіткою максимально високо. Хоча це буде непросто тому, що граємо в Європі і судді навряд чи будуть прихильні до нас. Ми повинні бути готові, що арбітри судитимуть проти нас".

Нагадаємо розклад і результати 25-го туру чемпіонату України.

Дивіться, як Володимир був вилучений у грі з Колосом:

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