Арбітри на Євро будуть свистіти проти нас – футболіст Динамо не любить суддів ні наших, ні зарубіжних

Напередодні Динамо не змогло обіграти Маріуполь, залишившись в меншості. Правда, кияни достроково забезпечили собі золоті медалі і можуть дозволити недобирати очки. Тим часом, півзахисник свіжоспечених чемпіонів Володимир Шепелєв поділився своєю думкою про роботу суддів як у нашій Прем'єр-лізі, так і в Європі.

Висловлювання уродженця Одеської області наводить сайт dynamo.kiev.ua.

"Нас так сильно люблять, що боюся зайвий раз в підкат йти. Десь зачепиш ненароком або на ногу наступиш – переглянуть VAR і покажуть червону. Протягом останніх двох років судді дуже упереджено ставляться до Динамо. У грі з Колосом я на ногу супернику наступив, чисто ігровий момент, а мені червону дають! З Агробізнесом Сироті точно так же наступають, суддя не ставить пенальті і червону не дає. Складно зрозуміти логіку арбітрів".

"Вона хороший арбітр, але у неї повинні бути помічники, які підкажуть, коли вона помиляється. Ми до неї нормально ставимося. Просто іноді до смішного доходить, коли Монзуль судить п'ять наших ігор з п'яти. Це перебір".

"Як мінімум дві з чотирьох карток дуже спірні. З Ренном – згоден. З Шахтарем я стрибаю в підкат, ледве торкаюся гравця, людина навіть не падає, а мені червона. Смішно! Навіть Тайсон не зрозумів, що сталося.

З Колосом у мене дві гри і дві червоні. У першому матчі я зіграв в м'яч, але в повторі нібито нога полетіла. Коли ти в грі, то це виглядає як ігровий момент. Звичайно, якщо все дивитися в сповільненому повторі, то виглядає ніби як страшно, по телевізору набагато жорсткіше здається.

Але при такій грі, як у нас в Україні, в кожному матчі можна виписувати по кілька вилучень. В U-19 у мене не було жодної червоної картки. Я не грубий гравець".