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Рух разгромил Олимпик за 26 минут в первом матче нового тренера гостей

6 мая, 20:53

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Львовская команда добыла уверенную победу, выиграв четвертый из пяти последних поединков, и осталась на 10-м месте, а соперник – на 13-м

"Рух" (Львов)

"Рух" (Львов) / Фото: Рух Львов

Сегодня в украинской Премьер-лиге проходят еще три матча. Вашему вниманию – расписание и результаты 25-го тура чемпионата Украины по футболу. Во встрече на "Арене Львов" местный Львов раскатал Олимпик – 3:0.

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На этой неделе донецкий клуб уволил Юрия Калитвинцева, вернув в тренерское кресло Романа Санжара. Однако дебют у 41-летнего специалиста вышел неудачным. Хотя все начиналось неплохо: на 30-й секунде Бенито убежал на свидание з голкипером, но не смог переиграть опытного Александра Бандуру.

А затем с 4-й минуте по 26-ю минуту Рух снял все вопросы о победителе. 20-летний Остап Притула завершил усилися партнеров из штрафной площади, вскоре Андрей Борячук в контратаке забил головой, а затем Юрий Климчук реализовал 11-метровый. Правда, нарушение правил против него было неоднозначным. Смотрите самые интересные моменты первого тайма.

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Тем временем, футболист Динамо рассказал о нелюбви к судьям.

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На 62-й минуте капитан Олимпика Сергей Политыло, казалось бы, один гол отыграл. Однако рефери Сергей Бойко его отменил после использования системы VAR. Больше мяч в сетку не влетал, и все завершилось уверенной победой хозяев. Рух по-прежнему 10-й, но подобрался ко Львову на расстояние одного очка.

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
25
19
5
1
56
15
41
62
Забитые 56
Пропущеные 15
Разница 41
Результаты последних матчей: Н В В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
24
14
6
4
46
19
27
48
Забитые 46
Пропущеные 19
Разница 27
Результаты последних матчей: В П П В В
3
ЗаряЗаряЗар
25
14
5
6
42
21
21
47
Забитые 42
Пропущеные 21
Разница 21
Результаты последних матчей: В В П В П
4
КолосКолосКол
25
10
11
4
36
23
13
41
Забитые 36
Пропущеные 23
Разница 13
Результаты последних матчей: В Н В Н В
5
ДеснаДеснаДес
25
10
8
7
37
28
9
38
Забитые 37
Пропущеные 28
Разница 9
Результаты последних матчей: Н Н П П В
6
ВорсклаВорсклаВор
25
10
8
7
35
29
6
38
Забитые 35
Пропущеные 29
Разница 6
Результаты последних матчей: Н П П В В
7
АлександрияАлександрияАле
25
8
5
12
32
35
-3
29
Забитые 32
Пропущеные 35
Разница -3
Результаты последних матчей: П П В П П
8
Днепр-1Днепр-1Дне
25
8
5
12
35
37
-2
29
Забитые 35
Пропущеные 37
Разница -2
Результаты последних матчей: П П В Н П
9
ЛьвовЛьвовЛьв
25
8
4
13
24
50
-26
28
Забитые 24
Пропущеные 50
Разница -26
Результаты последних матчей: П В В В П
10
РухРухРух
25
6
9
10
26
38
-12
27
Забитые 26
Пропущеные 38
Разница -12
Результаты последних матчей: В В В Н В
11
ИнгулецИнгулецИнг
25
5
11
9
24
35
-11
26
Забитые 24
Пропущеные 35
Разница -11
Результаты последних матчей: В В П Н П
12
МариупольМариупольМар
25
5
8
12
23
40
-17
23
Забитые 23
Пропущеные 40
Разница -17
Результаты последних матчей: Н П П Н П
13
ОлимпикОлимпикОли
25
6
3
16
27
47
-20
21
Забитые 27
Пропущеные 47
Разница -20
Результаты последних матчей: П П В П Н
14
МинайМинайМин
24
4
6
14
15
41
-26
18
Забитые 15
Пропущеные 41
Разница -26
Результаты последних матчей: П П В П Н

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