Рух разгромил Олимпик за 26 минут в первом матче нового тренера гостей

Львовская команда добыла уверенную победу, выиграв четвертый из пяти последних поединков, и осталась на 10-м месте, а соперник – на 13-м

"Рух" (Львов) / Фото: Рух Львов

Сегодня в украинской Премьер-лиге проходят еще три матча. Вашему вниманию – расписание и результаты 25-го тура чемпионата Украины по футболу. Во встрече на "Арене Львов" местный Львов раскатал Олимпик – 3:0.

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На этой неделе донецкий клуб уволил Юрия Калитвинцева, вернув в тренерское кресло Романа Санжара. Однако дебют у 41-летнего специалиста вышел неудачным. Хотя все начиналось неплохо: на 30-й секунде Бенито убежал на свидание з голкипером, но не смог переиграть опытного Александра Бандуру.

А затем с 4-й минуте по 26-ю минуту Рух снял все вопросы о победителе. 20-летний Остап Притула завершил усилися партнеров из штрафной площади, вскоре Андрей Борячук в контратаке забил головой, а затем Юрий Климчук реализовал 11-метровый. Правда, нарушение правил против него было неоднозначным. Смотрите самые интересные моменты первого тайма.

Тем временем, футболист Динамо рассказал о нелюбви к судьям.

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На 62-й минуте капитан Олимпика Сергей Политыло, казалось бы, один гол отыграл. Однако рефери Сергей Бойко его отменил после использования системы VAR. Больше мяч в сетку не влетал, и все завершилось уверенной победой хозяев. Рух по-прежнему 10-й, но подобрался ко Львову на расстояние одного очка.