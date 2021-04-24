После разгрома в Днепре Милевский пошел в ресторан

Сегодня в матче 23-го тура чемпионата Украины по футболу Днепр-1 разгромил Минай со счетом – 3:0. У хозяев на 76-й минуте на замену вышел форвард Алексей Хобленко. А у гостей 84 минуты отыграл нападающий Артем Милевский. После матча футболисты посидели в ресторане.
"Вспоминаем Брест добрым словом", – подписал снимок в Instagram Артем.
Напомним, что Алексей Хобленко и Артем Милевский вместе играли за Динамо Брест, с которым выигрывали чемпионат и Суперкубок Беларуси в 2019 году.
Ранее мы рассказывали, как Милевский с Кабаном отметили победу над Десной. Минай сейчас идет на последнем месте в турнирной таблице УПЛ и имеет призрачные шансы остаться в Премьер-лиге.
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