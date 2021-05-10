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Катають договорняки вже рік: чотири матчі Миная підпали під підозру

10 травня, 14:07

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

У закарпатського клубу великі проблеми. Після вильоту з чемпіонату України вони можуть бути покарані ще й за участь в договірних матчах. Під підозру потрапили чотири зустрічі

"Колос" - "Минай"

"Колос" - "Минай" / Фото: Офіційний сайт ФК "Колос" Ковалівка

Скандал з матчем Миная проти Шахтаря в 25-му турі чемпіонату України отримав своє продовження. Як стало відомо ТаТоТаке, УАФ звернулася до правоохоронних органів про запуск у виробництво кримінальної справи по матчах Миная за останній рік. Чотири гри потрапили під підозру Комітету етики та чесної гри.

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При цьому, дві з них – це ігри Миная U-21. Тренер цієї команди в Словаччині відбув тюремне ув'язнення за звинувачення в участі в договірних. Інші два – це матчі проти Шахтаря в грудні 2020 року і недавній, що викликав весь цей скандал.

До слова, в минулому році Минай програв Шахтарю з рахунком 1:5, а форвард команди Анатолій Нурієв не реалізував пенальті.

За підсумками чемпіонату України Минай посів останнє місце в турнірній таблиці і вилетів в Першу лігу. Ходили чутки, що Минай припинить своє існування, якщо клуб залишить Прем'єр-лігу.

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Дивіться, як Минай грав проти Ворскли в останньому турі УПЛ:

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