Мілевський з Кабаном відзначили перемогу над Десною

"Не поспішайте нас ховати!" – закликають футболіст і його агент Олександр Панков після виграшу, що дозволив Минаю покинути останню сходинку турнірної таблиці

Артем Мілевський емоційно відсвяткував перемогу Миная над Десною 3:1, завдяки якій клуб ексзірки Динамо пішов з останнього місця турнірної таблиці УПЛ, що передбачає виліт до Першої ліги.

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Міля зі своїм агентом Олександром Панковим на прізвисько Кабан спурхнули над полем ужгородського стадіону "Авангард", переможно піднявши руки.

"Не поспішайте нас ховати! З перемогою, ФК Минай. З перемогою, Закарпаття", – написав у себе в Instagram Панков

"З Кабаном після гри на "Авангарді". Плюс три. Всі молодці, дякую всім!" – зазначив у своєму пості в Instagram Мілевський

Відзначимо, що в матчі з Десною Артем Мілевський вийшов на заміну на 79-й хвилині за рахунку 3:1 і допоміг Минаю його зберегти.

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Огляд перемоги Миная над Десною 3:1

Раніше ми писали, що клуб Мілевського ризикує накритися через санкції за контрабанду. Господар Миная потрапив під санкції. І це може жорстко позначитися на клубі.

Також ми розповідали, що Мілевський прочитав реп, щоб спростувати чутки про відхід з Миная і завершення кар'єри.

Мілевський і Панков записали реп Відео: Instagram

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