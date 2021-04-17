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Мілевський з Кабаном відзначили перемогу над Десною

17 квітня, 18:18

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

"Не поспішайте нас ховати!" – закликають футболіст і його агент Олександр Панков після виграшу, що дозволив Минаю покинути останню сходинку турнірної таблиці

Артем Мілевський емоційно відсвяткував перемогу Миная над Десною 3:1, завдяки якій клуб ексзірки Динамо пішов з останнього місця турнірної таблиці УПЛ, що передбачає виліт до Першої ліги.

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Міля зі своїм агентом Олександром Панковим на прізвисько Кабан спурхнули над полем ужгородського стадіону "Авангард", переможно піднявши руки.

"Не поспішайте нас ховати! З перемогою, ФК Минай. З перемогою, Закарпаття", – написав у себе в Instagram Панков

"З Кабаном після гри на "Авангарді". Плюс три. Всі молодці, дякую всім!" – зазначив у своєму пості в Instagram Мілевський

Відзначимо, що в матчі з Десною Артем Мілевський вийшов на заміну на 79-й хвилині за рахунку 3:1 і допоміг Минаю його зберегти.

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Огляд перемоги Миная над Десною 3:1

Раніше ми писали, що клуб Мілевського ризикує накритися через санкції за контрабанду. Господар Миная потрапив під санкції. І це може жорстко позначитися на клубі.

Також ми розповідали, що Мілевський прочитав реп, щоб спростувати чутки про відхід з Миная і завершення кар'єри.

Мілевський і Панков записали реп Відео: Instagram

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Забиті 37
Пропущені 18
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4
ВорсклаВорсклаВор
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Забиті 33
Пропущені 20
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5
ДеснаДеснаДес
22
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Пропущені 24
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КолосКолосКол
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Забиті 28
Пропущені 20
Різниця 8
Результати останніх матчів: В Н В В Н
7
ОлександріяОлександріяОле
22
7
5
10
29
31
-2
26
Забиті 29
Пропущені 31
Різниця -2
Результати останніх матчів: П П П П В
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
21
7
4
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Пропущені 33
Різниця -3
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9
МаріупольМаріупольМар
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Забиті 21
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ІнгулецьІнгулецьІнг
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Різниця -28
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чемпіонат України Артем Мілевський Десна Чернігів Мінай Олександр Панков

Джерело: Сегодня|Спорт

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