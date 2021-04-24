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Після розгрому в Дніпрі Мілевський пішов в ресторан

24 квітня, 21:51

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Колишні одноклубники по брестському Динамо Олексій Хобленко і Артем Мілевський зустрілися в матчі чемпіонату України, а потім вирушили на вечерю

Сьогодні в матчі 23-го туру чемпіонату України з футболу Дніпро-1 розгромив Минай з рахунком – 3:0. У господарів на 76-й хвилині на заміну вийшов форвард Олексій Хобленко. А у гостей 84 хвилини відіграв нападник Артем Мілевський. Після матчу футболісти посиділи в ресторані.

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"Згадуємо Брест добрим словом", – підписав знімок в Instagram Артем.

Нагадаємо, що Олексій Хобленко і Артем Мілевський разом грали за Динамо Брест, з яким вигравали чемпіонат і Суперкубок Білорусі в 2019 році.

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Раніше ми розповідали, як Мілевський з Кабаном відзначили перемогу над Десною. Минай зараз йде на останньому місці в турнірній таблиці УПЛ і має примарні шанси залишитися в Прем'єр-лізі.

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
22
17
4
1
46
14
32
55
Забиті 46
Пропущені 14
Різниця 32
Результати останніх матчів: В В В В В
2
ШахтарШахтарШах
22
13
6
3
44
16
28
45
Забиті 44
Пропущені 16
Різниця 28
Результати останніх матчів: П В В П В
3
ЗоряЗоряЗор
21
11
5
5
37
18
19
38
Забиті 37
Пропущені 18
Різниця 19
Результати останніх матчів: П В В П П
4
КолосКолосКол
23
9
10
4
32
21
11
37
Забиті 32
Пропущені 21
Різниця 11
Результати останніх матчів: В Н В Н В
5
ВорсклаВорсклаВор
23
10
7
6
33
23
10
37
Забиті 33
Пропущені 23
Різниця 10
Результати останніх матчів: П В В П В
6
ДеснаДеснаДес
23
10
6
7
34
25
9
36
Забиті 34
Пропущені 25
Різниця 9
Результати останніх матчів: П П В В П
7
Дніпро-1Дніпро-1Дні
23
8
5
10
34
34
0
29
Забиті 34
Пропущені 34
Різниця 0
Результати останніх матчів: В Н П В В
8
ОлександріяОлександріяОле
22
7
5
10
29
31
-2
26
Забиті 29
Пропущені 31
Різниця -2
Результати останніх матчів: П П П П В
9
ЛьвівЛьвівЛьв
22
7
3
12
21
47
-26
24
Забиті 21
Пропущені 47
Різниця -26
Результати останніх матчів: В В П П В
10
МаріупольМаріупольМар
23
5
7
11
22
38
-16
22
Забиті 22
Пропущені 38
Різниця -16
Результати останніх матчів: П Н П В Н
11
ІнгулецьІнгулецьІнг
22
3
11
8
20
30
-10
20
Забиті 20
Пропущені 30
Різниця -10
Результати останніх матчів: Н П П В В
12
РухРухРух
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4
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20
36
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20
Забиті 20
Пропущені 36
Різниця -16
Результати останніх матчів: В Н В П П
13
ОлімпікОлімпікОлі
21
5
3
13
24
38
-14
18
Забиті 24
Пропущені 38
Різниця -14
Результати останніх матчів: Н П П П П
14
МинайМинайМин
23
4
6
13
15
40
-25
18
Забиті 15
Пропущені 40
Різниця -25
Результати останніх матчів: П В П Н Н

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