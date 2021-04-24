Після розгрому в Дніпрі Мілевський пішов в ресторан

Сьогодні в матчі 23-го туру чемпіонату України з футболу Дніпро-1 розгромив Минай з рахунком – 3:0. У господарів на 76-й хвилині на заміну вийшов форвард Олексій Хобленко. А у гостей 84 хвилини відіграв нападник Артем Мілевський. Після матчу футболісти посиділи в ресторані.
"Згадуємо Брест добрим словом", – підписав знімок в Instagram Артем.
Нагадаємо, що Олексій Хобленко і Артем Мілевський разом грали за Динамо Брест, з яким вигравали чемпіонат і Суперкубок Білорусі в 2019 році.
Раніше ми розповідали, як Мілевський з Кабаном відзначили перемогу над Десною. Минай зараз йде на останньому місці в турнірній таблиці УПЛ і має примарні шанси залишитися в Прем'єр-лізі.
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