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Смешно! Футболист сборной Украины блеснул в роли аниматора

Олег Люлька Олег Люлька
13 мая, 11:45
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На чужом дне рождения бельгийский легионер Евгений Макаренко рассмешил гостей попыткой надуть шарик, а затем предстал в образе балеруна
Евгений Макаренко
Евгений Макаренко / Фото: Instagram

Бывший игрок киевского Динамо Евгений Макаренко известен своим футбольным универсализмом. Он способен сыграть как на позиции левого защитника, так и центрального полузащитника – причем во втором из этих амплуа оказался весьма полезным для Андрея Шевченко в сборной Украины.

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Теперь же 29-летний футболист раскрыл публике еще один талант. Оказывается, из него получился бы отменный аниматор!

По крайней мере, такой вывод напрашивается из видеороликов, которые у себя в Instagram-сториз выложила жена Евгения Татьяна. На празднике у друзей футболист был душой компании, сперва рассмешив присутствующих, пусть и неудачной, но забавной попыткой надуть шарик.

Евгений Макаренко в роли аниматора Видео: Instagram

А после этого Евгений Макаренко эффектно выступил в роли артиста балета – согласитесь, сцена по нему просто плачет!

Евгений Макаренко в роли аниматора Видео: Instagram
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Евгений Макаренко и его жена Татьяна

В тренде

Отметим, что права на Евгения Макаренко принадлежат Андерлехту. Но последний сезон он провел в аренде в другом бельгийском клубе – Кортрейке.

Напомним, Шевченко включил Макаренко в список 36 игроков сборной, которые будут готовиться к финальной части Евро.

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