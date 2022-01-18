Шевченка в Бенфіці: португальці зробили заяву

На сайті португальської Бенфіки, президентом якої є колишній партнер Андрія Шевченка за Міланом Руй Кошта, з'явилася заява щодо чуток про запрошення українця на посаду головного тренера лісабонців.
"Орли" їх спростовують, незважаючи на дружбу Кошти та Шеви.
"Бенфіка повідомляє, що не зверталася до Шевченка чи будь-якого іншого тренера, окрім нинішнього, після відходу Жорже Жезуса. Єдиним тренером, до якого звернулася Бенфіка, був Нелсон Верісіму, який керуватиме командою щонайменше до завершення цього сезону", – сказано в заяві лісабонців.
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Зазначимо, що у складі Мілана Шевченко та Кошта виграли Лігу чемпіонів-2003. За чутками, не обійшовся без зв'язків Андрія та Руя нещодавній трансфер до Бенфіки Романа Яремчука.
Нагадаємо, що минулої суботи Шевченка звільнили з посади головного тренера Дженоа.
Крім Бенфіки, українця сватають на посаду головного тренера збірної Польщі.
Але, за останніми даними, поляки планують призначити коучем свого фахівця – Адама Навалку.
Тим часом експерти радять Шеві взяти паузу, а потім перезавантажити кар'єру, поїхавши до шейхів.
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