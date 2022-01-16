У Москві не дочекаються: у Шевченка зірвалося нове місце роботи

Андрій Шевченко не очолить збірну Польщі. Польська команда протистоятиме Росії у відбої на ЧС-2022 з іншим наставником

Андрій Шевченко / Фото: Getty Images

Після звільнення Андрія Шевченка з Дженоа поновилися чутки про роботу українця у збірній Польщі, яка залишилася без тренера після виходу Паулу Соузи.

У ЗМІ навіть повідомили, що сторони вже розпочали переговори, а з Росії звучали поради не погоджуватися на пропозицію. Звісно, їхня ж збірна гратиме в березні проти поляків.

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Шевченко не отримав посилення команди у трансферне вікно / Фото: Reuters

Проте крапку в розмовах поставив пресаташе збірної Польщі Якуб Квятковський. За його словами, Шеви у Польщі не буде.

"Це неправда. Ми близькі до завершення переговорів з польським тренером. Про його призначення буде оголошено наступного тижня", – сказав Квятковський. Sport24.

Раніше з'явилися інші цікаві чутки про майбутнє Шевченка – він може очолити влітку Динамо. Як свого наступника Мірча Луческу бачить Андрія Шевченка.

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Провал Шевченка в Італії. Хроніка подій

Андрій Шевченко очолив Дженоа 7 листопада. Клуб перебував на межі вильоту із Серії А, але керівництво запевняло, що надасть українцеві всю необхідну допомогу для порятунку ситуації.

Але поставити гру команді Шеві так і не вдалося. Під керівництвом українця Дженоа провів 11 матчів, але здобув лише одну перемогу – у Кубку Італії над Салернітаною. У Серії А команда з українцем на чолі заробила лише три бали й опустилася на дно турнірної таблиці.

Українцю давали кілька останніх шансів на зміну ситуації, але після поразки від Мілана у Кубку Італії було вирішено розірвати стосунки з тренером.

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Футбольний агент Алекс Великих заявив, що боси Дженоа обдурили Шевченка. Йому обіцяли посилення, а купили недосвідчену молодь.