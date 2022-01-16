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Боси Дженоа обдурили. Скаут назвав причину провалу Шевченка у Серії А

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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МаленькийСереднійВеликий
16 січня, 10:28
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Керівництво "грифонів" купувало футболістів "на виріст" замість досвідчених гравців, здатних давати результат. Такий розклад не влаштовував Андрія Шевченка
Шевченко не отримав посилення команди у трансферне вікно
Шевченко не отримав посилення команди у трансферне вікно / Фото: Reuters

Футбольний агент Алекс Великих розкрив причини звільнення Андрія Шевченка з посади головного тренера Дженоа. Український фахівець та керівництво клубу мали протилежні погляди у питаннях комплектування команди, а також позначилася відсутність у тренерському штабі "мозкового центру" – Андреа Мальдери.

"В Італії були різні думки щодо ймовірності відставки Шевченка. До останнього вважалося, що Шевченко виведе команду на матч із Фіорентіною.

Гра з Міланом у Кубку Італії (1:3) давала певну надію. Інша частина італійської футбольної спільноти була впевнена, що дні Андрія Шевченка в Дженоа пораховані.

Дженоа Андрія Шевченка програла Мілану у Кубку Італії
Дженоа Андрія Шевченка програла Мілану у Кубку Італії / Фото: Колаж: Сьогодні

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Мабуть, керівництво з якихось причин порахувало, що не збігаються погляди тренера на формування команди з поглядом спортивного директора клубу. На користь спортивного директора клубу свідчать придбання футболістів без досвіду гри у Серії А. Це молоді гравці, можливо, на перспективу, але не ті, яких хотів Андрій Шевченко.

Міранчук може стати першим трансфером Дженоа
Міранчук може стати першим трансфером Дженоа / Фото: Колаж: Сьогодні

Шевченко набув цікавого досвіду роботи на клубному рівні. Це дозволить йому зрозуміти, як рухається механізм у топ-лігах, де працює не тільки ім'я або обіцянки керівництва. Тут слід боротися за результат у кожному турі.

Втрата Мальдери стала досить серйозним аргументом. Думаю, йому зараз потрібно взяти певну паузу, яка не має затягнутися. Йому варто розглянути пропозицію Бенфіки, про яку говорили раніше, або, можливо, дочекатися іншого виклику", – сказав Великих у коментарі Футбол 1/2/3.

Нагадаємо, Шевченко очолив Дженоа 7 листопада. При українському наставнику команда провела 11 матчів – сім поразок, три нічиї та одна перемога.

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За даними італійських інсайдерів, рятувати команду від вильоту до Серії В буде німецький фахівець Бруно Лаббадіа.

Шеву в Дженоа замінить уславлений німецький бомбардир
Шеву в Дженоа замінить уславлений німецький бомбардир / Фото: Колаж: Сьогодні

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