Ганьба після Шевченка: Дженоа знищили у першій грі без українця

У першому поєдинку після відставки Андрія Шевченка Дженоа програла в гостях у Фіорентіні з рахунком 0:6 – дивіться, як це було

Фіорентина розгромила Дженоа 6:0 / Фото: Колаж: Сьогодні

Під керівництвом тимчасового нового тренера француза Абдулая Конко Дженоа розгромно поступилася у гостях Фіорентіні 0:6.

Читайте також: Гордон назвав Шеві команду, в яку точно не варто йти

Реклама

За Шевченка, звільненого минулої суботи, у Дженоа таких розгромів не було.

Фіорентина – Дженоа – 6:0

Голи: Одріосола, 15, Бонавентура, 34, Бірагі, 42, 69, Влахович, 51, Торрейра, 77

На 11-й хвилині Влахович (Фіорентина) не реалізував пенальті

Реклама

Ця поразка стала найбільшою для "грифонів" з 27 вересня 2020 року – тоді їх з таким самим рахунком знищило Наполі.

Реклама

Поразка Дженоа від Фіорентини могла виявитися і більшою, але на 11-й хвилині форвард "фіалок" Влахович не зміг реалізувати пенальті – кіпер гостей впорався з "паненкою".

Шева пропрацював у Дженоа два місяці / Фото: Getty Images

Нагадаємо, за Шевченка, якого відправили у відставку перед зустріччю з Фіорентиною, Дженоа провела 11 матчів – один виграла, сім програла і три звела внічию, міцно прописавшись у зоні вильоту Серії А.

За дострокове розірвання контракту штабу Шевченка мають заплатити 20 млн євро.