Москва чекає! Шевченко розпочав переговори зі збірною

Схоже, довго без роботи після відставки з Дженоа Андрій Шевченко не залишиться.
Польська футбольна спілка уже почала перемовини із 45-річним українцем.
Про це повідомляє журналіст-інсайдер Ніколо Скіра у себе в Twitter.
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Нагадаємо, інформація про можливе призначення Шевченка головним тренером збірної Польщі з'явилася 10 днів тому.
Але тоді голова польського футболу Цезарій Кулеша заявив: "Шевченко – цікавий тренер, але він має контракт із Дженоа".
Однак тепер Шева вже вільний, тож, схоже, ніщо не заважає йому стати наставником найкращого нападника світового футболу Роберта Левандовського.
Зазначимо, що раніше від пропозиції поляків відмовився інший володар "Золотого м'яча" – італієць Фабіо Каннаваро.
Уже 24 березня на польську національну команду чекає матч плей-оф проти Росії у Москві. У разі перемоги, за вихід на світову першість поляки 29 березня зіграють із найкращим у парі Швеція – Чехія.
Додамо, що раніше експерт Олег Федорчук порадив Шевченку відмовитись від пропозиції поляків, сказавши:
"Після невдачі в Дженоа Шевченка точно не слід очолювати кризову команду, та ще й напередодні її вирішальних ігор. Йому потрібно зробити паузу на рік-два, а потім попрацювати певний період без тиску".