16 січня 16:00 Онлайн
Ліверпуль --
Брентфорд --
16 січня 20:30 Онлайн
Атлетик --
Реал --
16 січня 21:45 Онлайн
Аталанта --
Інтер --
18 січня 22:00 Онлайн
Брайтон --
Челсі --
19 січня 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенгем --
19 січня 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 січня 22:30 Онлайн
Валенсія --
Севілья --
20 січня 18:00 Онлайн
Кот-Д'Івуар --
Алжир --
20 січня 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ліверпуль --
22 січня 17:00 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вест Хем --
22 січня 21:45 Онлайн
Лаціо --
Аталанта --
22 січня 22:00 Онлайн
Атлетіко --
Валенсія --
23 січня 18:30 Онлайн
Челсі --
Тоттенгем --
23 січня 21:45 Онлайн
Мілан --
Ювентус --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🛬 Порошенко повертається ☢ Аварія на "Стиролі" ⚽ Звільнення Шевченка 😡 Кібернапад на Україну
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Поспішали звільнити Шевченка. У Дженоа пояснили відставку українця

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
16 січня, 13:31
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Генеральний директор Дженоа Йоганнес Шпорс дав свою версію звільнення українського фахівця
У Дженоа залишилися незадоволені роботою Шевченка
У Дженоа залишилися незадоволені роботою Шевченка / Фото: Колаж: Сьогодні

Керівництво клубу не побачило прогресу у грі команди, і щоб не ускладнювати турнірне становище, вирішили швидше звільнити Андрія Шевченка.

"Ми багато з ним розмовляли, спілкування не було проблемою. На жаль, покращень у грі не відбулося, а результати, які для нас надто важливі, так і не прийшли.

Шевченко не отримав посилення команди у трансферне вікно
Шевченко не отримав посилення команди у трансферне вікно / Фото: Reuters

Реклама

У певний момент ми, як клуб, зрозуміли, що у нас не буде достатньо енергії на матч з Фіорентиною. Тому ми ухвалили швидке рішення. Ми були чесні та відкриті з Шевченком. Швидке рішення частіше краще, ніж пізнє.

Новими покупками задоволені. Ми вже бачили у Кубку Італії, як вони посилили команду. Ми хочемо інвестувати у молодих гравців", – цитує Шпорса La Gazzetta dello Sport.

Шева пропрацював у Дженоа два місяці
Шева пропрацював у Дженоа два місяці / Фото: Getty Images

Раніше ми повідомляли, що Андрій Шевченко та керівництво клубу мали протилежні погляди у питаннях комплектування команди. Українець хотів бачити у своїй команді досвідчених футболістів, а генеральний директор купував гравців "на виріст".

Реклама

Нагадаємо, Шевченко очолив Дженоа 7 листопада. При українському наставнику команда провела 11 матчів – сім поразок, три нічиї та одна перемога.

Раніше ми писали про варіант, за якого Шевченко влітку замінить Мірчу Луческу на Динамо.

Але вже зараз Шева може очолити збірну Польщі перед її матчем із Росією за вихід на ЧС-2022.

Реклама

Шевченко і Мостовий
Шевченко і Мостовий / Фото: Getty Images, Instagram

Читайте також:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Новини спорту
Показати ще
Реклама
Вривайся в зарубу!
Parimatch plashka branding
Більше про ставки
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ТОП-МАТЧІ ТИЖНЯ

Ліверпуль

Сьогодні

16:00

Брентфорд

1.28

6.00

11.00

Атлетик

Сьогодні

20:30

Реал

4.70

4.00

1.74

Аталанта

Сьогодні

21:45

Інтер

2.95

3.70

2.33
Пекін, зустрічай!
До відкриття Олімпіади-2022
За медалями
Перепис мільйонерів
ТОП-заробітки українських спортсменів у 2021 році
1
Олександр Усик Олександр Усик
18 млн $
2
Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко
8,1 млн $
3
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
3,2 млн $
4
Алекс Лень Алекс Лень
2,9 млн $
5
Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький
2,8 млн $
За що такі гроші?
Опитування
Кубок світу. Чоловіки
1
Кантен Фійон-Майє Кантен Фійон-Майє
521
2
Емільєн Жаклен Емільєн Жаклен
449
3
Себастьян Самуельссон Себастьян Самуельссон
448
4
Тар'єй Бьо Тар'єй Бьо
404
5
Ветле Шостад Крістіансен Ветле Шостад Крістіансен
379
Кубок світу. Жінки
1
Марте Ольсбу-Рейселанн Марте Ольсбу-Рейселанн
591
2
Ельвіра Карін Еберг Ельвіра Карін Еберг
509
3
Дінара Алімбекова Дінара Алімбекова
461
4
Ганна Еберґ Ганна Еберґ
434
5
Ліза-Тереза Хаузер Ліза-Тереза Хаузер
420
Дівчата покеру
PokerMatch

Лео
Маргетс

Іспанія
Фото красуні
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти