Поспішали звільнити Шевченка. У Дженоа пояснили відставку українця

Генеральний директор Дженоа Йоганнес Шпорс дав свою версію звільнення українського фахівця

У Дженоа залишилися незадоволені роботою Шевченка / Фото: Колаж: Сьогодні

Керівництво клубу не побачило прогресу у грі команди, і щоб не ускладнювати турнірне становище, вирішили швидше звільнити Андрія Шевченка.

"Ми багато з ним розмовляли, спілкування не було проблемою. На жаль, покращень у грі не відбулося, а результати, які для нас надто важливі, так і не прийшли.

Шевченко не отримав посилення команди у трансферне вікно / Фото: Reuters

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У певний момент ми, як клуб, зрозуміли, що у нас не буде достатньо енергії на матч з Фіорентиною. Тому ми ухвалили швидке рішення. Ми були чесні та відкриті з Шевченком. Швидке рішення частіше краще, ніж пізнє. Новими покупками задоволені. Ми вже бачили у Кубку Італії, як вони посилили команду. Ми хочемо інвестувати у молодих гравців", – цитує Шпорса La Gazzetta dello Sport.

Шева пропрацював у Дженоа два місяці / Фото: Getty Images

Раніше ми повідомляли, що Андрій Шевченко та керівництво клубу мали протилежні погляди у питаннях комплектування команди. Українець хотів бачити у своїй команді досвідчених футболістів, а генеральний директор купував гравців "на виріст".

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Нагадаємо, Шевченко очолив Дженоа 7 листопада. При українському наставнику команда провела 11 матчів – сім поразок, три нічиї та одна перемога.

Раніше ми писали про варіант, за якого Шевченко влітку замінить Мірчу Луческу на Динамо.

Але вже зараз Шева може очолити збірну Польщі перед її матчем із Росією за вихід на ЧС-2022.

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