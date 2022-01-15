Названо головну помилку Шевченка

Шева сам підклав собі свиню, залишивши збірну України та прийнявши ризиковану пропозицію від Дженоа – вважає експерт Олег Федорчук

Шева пропрацював у Дженоа два місяці / Фото: Getty Images

Головною проблемою Андрія Шевченка є його завищені очікування від себе як тренера. А ключовою помилкою, що спричинила нинішнє фіаско Шеви, став його відхід зі збірної України минулого літа.

Таку думку після суботньої відставки Шевченка з посади головного тренера Дженоа висловив експерт Олег Федорчук, відомий за роботою у Таврії.

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"Коли літак падає, то сісти за його штурвал мало хто наважиться. Якщо ти не маєш варіантів, то так. Але, мені здається, Шевченко мав інший варіант – залишитися у збірній України. Поспішати не варто було. Не знаю, чому він ухвалив таке поспішне рішення, очоливши Дженоа. Тепер йому потрібно відпочити та почати з низів", – наводить слова Федорчука FanDay.

"Шевченку заважає його гучне ім'я як гравця. У нього, як у тренера, занадто великі очікування від самого себе. А ці невиправдані очікування успіху призводять до депресії", – додав Федорчук.

Андрій Шевченко / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Шевченко залишив минулого літа збірну України після виходу до 1/4 фіналу Євро. За версією Андрія – тому що йому не запропонувала продовжити контракт УАФ. За словами голови УАФ Андрія Павелка – тому що Шева обрав клубне продовження тренерської кар'єри.

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Шева покинув збірну України після 1/4 Євро / Фото: Getty Images

Додамо, що вже цими днями Шевченко, звільнений за незадовільні результати з Дженоа, може знову очолити збірну – тільки не українську, а польську.

Левандовський і Шевченко. Фото Reuters/AFP

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Огляд останньої гри Шеви біля керма Дженоа