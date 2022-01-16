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Шевченко уперше прокоментував свою відставку

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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16 січня, 22:43
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Після звільнення з посади головного тренера Дженоа Шева заявив, що йому не соромно дивитися на себе у дзеркало
Андрій Шевченко
Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Андрій Шевченко звернувся до своїх колишніх підопічних та вболівальників Дженоа після відставки з посади головного тренера команди.

"За ці два місяці із моїм штабом ми зробили все, що могли. Головне, щоб не було соромно дивитись у дзеркало, і я знаю, що можу це робити", – цитує Шеву Tuttosport.

Шева пропрацював у Дженоа два місяці
Шева пропрацював у Дженоа два місяці / Фото: Getty Images

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"Перш ніж піти, я скажу щось важливе про Дженоа. Я молодий тренер, але чогось досяг у футболі, за свою кар'єру бачив багато стадіонів у всіх куточках світу. Але я ніколи раніше не бачив такого стадіону, як "Луїджі Фераріс": він незвичайний, тому що вболівальники Дженоа незвичайні".

Андрій Шевченко
Андрій Шевченко / Фото: genoacfc.it

"Ви зобов'язані спробувати врятувати місце в Серії А для них. Для цих хлопців, які щоразу створюють неймовірну атмосферу і ніколи не кидали нас посеред труднощів", – закликав гравців Дженоа Шевченко.

Нагадаємо, із Шевченком за два місяці Дженоа зіграла 11 матчів – один виграла, сім програла і три звела внічию, міцно прописавшись у зоні вильоту Серії А.

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За дострокове розірвання контракту штабу Шевченка мають заплатити 20 млн євро.

Огляд останньої гри Шеви біля керма Дженоа

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