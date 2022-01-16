Це простіше! Шеву підштовхують до Польщі із Москви

Колишній партнер Андрія Шевченка за українською національною командою Максим Калиниченко, який давно проживає в Москві, радить Шеві очолити збірну Польщі

Андрій Шевченко / Фото: Getty Images

За словами ексспартаківця Калиниченка, робота зі збірною Польщі простіша, ніж у Дженоа, звідки Шевченка звільнили напередодні.

"Звільнення Андрія Шевченка з Дженоа не стало для мене несподіванкою, бо розмови про це тривали вже понад тиждень. Інша справа, я гадав, що Шевченку дадуть попрацювати довго, ну бодай до кінця сезону щонайменше. Прийти в таку команду, мати такий, скажімо так, футбольний матеріал і зробити диво – напевно, Шевченко не той тренер, який має досвід такого перетворення команди. І чекати від нього подібного дива, напевно, було б неправильно", – наводить слова Калиниченка Рейтинг букмекерів.

Максим Калиниченко / Фото: Twitter

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"Ну а з урахуванням того, як з'являлися чутки про контакти Шевченка з національною збірною Польщі – все видається не несподіваним, а, швидше, закономірним. Як я розумію, зараз розпочато предметні переговори з федерацією футболу Польщі і все видається більш ніж логічним".

Шева пропрацював у Дженоа два місяці / Фото: Getty Images

"Припускаю, що Шевченко та Польща домовляться. Нічого незвичайного у цьому не бачу. Все-таки Андрій має досвід роботи у збірній України – і він знає цей процес краще, ніж роботу в клубі. Перший досвід у Дженоа виявився для нього невдалим, а робота у збірній йому більш зрозуміла, напевно, простіша. Плюс поляки – досить близькі за менталітетом, тож вважаю, що Шевченко має всі шанси очолити цю збірну", – додав Калиниченко.

Лідер поляків Левандовський та Шевченко

Зазначимо, що пресаташе збірної Польщі Якуб Квятковський назвав запрошення Шевченка до польської команди неправдою. Але не виключено, що його слова – блеф.

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Уже 24 березня на польську національну команду чекає матч плей-оф проти Росії у Москві. У разі перемоги, за вихід на світову першість-2022 поляки 29 березня зіграють із найкращим у парі Швеція – Чехія.