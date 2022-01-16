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Це простіше! Шеву підштовхують до Польщі із Москви

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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16 січня, 19:55
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Колишній партнер Андрія Шевченка за українською національною командою Максим Калиниченко, який давно проживає в Москві, радить Шеві очолити збірну Польщі
Андрій Шевченко
Андрій Шевченко / Фото: Getty Images

За словами ексспартаківця Калиниченка, робота зі збірною Польщі простіша, ніж у Дженоа, звідки Шевченка звільнили напередодні.

"Звільнення Андрія Шевченка з Дженоа не стало для мене несподіванкою, бо розмови про це тривали вже понад тиждень. Інша справа, я гадав, що Шевченку дадуть попрацювати довго, ну бодай до кінця сезону щонайменше. Прийти в таку команду, мати такий, скажімо так, футбольний матеріал і зробити диво – напевно, Шевченко не той тренер, який має досвід такого перетворення команди. І чекати від нього подібного дива, напевно, було б неправильно", – наводить слова Калиниченка Рейтинг букмекерів.

Максим Калиниченко
Максим Калиниченко / Фото: Twitter

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"Ну а з урахуванням того, як з'являлися чутки про контакти Шевченка з національною збірною Польщі – все видається не несподіваним, а, швидше, закономірним. Як я розумію, зараз розпочато предметні переговори з федерацією футболу Польщі і все видається більш ніж логічним".

Шева пропрацював у Дженоа два місяці
Шева пропрацював у Дженоа два місяці / Фото: Getty Images

"Припускаю, що Шевченко та Польща домовляться. Нічого незвичайного у цьому не бачу. Все-таки Андрій має досвід роботи у збірній України – і він знає цей процес краще, ніж роботу в клубі. Перший досвід у Дженоа виявився для нього невдалим, а робота у збірній йому більш зрозуміла, напевно, простіша. Плюс поляки – досить близькі за менталітетом, тож вважаю, що Шевченко має всі шанси очолити цю збірну", – додав Калиниченко.

Лідер поляків Левандовський та Шевченко
Лідер поляків Левандовський та Шевченко

Зазначимо, що пресаташе збірної Польщі Якуб Квятковський назвав запрошення Шевченка до польської команди неправдою. Але не виключено, що його слова – блеф.

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Уже 24 березня на польську національну команду чекає матч плей-оф проти Росії у Москві. У разі перемоги, за вихід на світову першість-2022 поляки 29 березня зіграють із найкращим у парі Швеція – Чехія.

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