Стримуючи сльози. Шевченко розчулився в ефірі італійського телебачення

Зірка світового футболу Андрій Шевченко мало не заплакав у ефірі італійського телебачення. Легендарний футболіст хотів у перші дні війни стати на захист батьківщини зі зброєю в руках. Але зваживши всі за і проти, вирішив допомагати Україні на гуманітарному фронті.

Former #Ukraine Football manager and superstar striker Andriy Shevchenko struggled to hold back tears while being interviewed on Italian TV. @jksheva7 become emotional while talking o his wish to take his children back to Ukraine. pic.twitter.com/qfaVA3Wx3C