Стримуючи сльози. Шевченко розчулився в ефірі італійського телебачення

Зірка світового футболу Андрій Шевченко мало не заплакав у ефірі італійського телебачення. Легендарний футболіст хотів у перші дні війни стати на захист батьківщини зі зброєю в руках. Але зваживши всі за і проти, вирішив допомагати Україні на гуманітарному фронті.
"Так, я багато разів думав, щоб піти воювати за країну. Але це, мабуть, було б не найкраще рішення.
Найкраще рішення – використовувати мої зв'язки, говорити про війну, надавати гуманітарну допомогу, допомагати біженцям , створювати програми та спілкуватися з благодійними організаціями.
Це те, чим я займаюся останні два місяці", – сказав Шевченко в інтерв'ю італійському телебаченню.
Former #Ukraine Football manager and superstar striker Andriy Shevchenko struggled to hold back tears while being interviewed on Italian TV. @jksheva7 become emotional while talking o his wish to take his children back to Ukraine. pic.twitter.com/qfaVA3Wx3C- Tim White (@TWMCLtd) May 9, 2022
Раніше ми повідомляли, що Андрій Шевченко зібрав велику партію медикаментів для українських дітей. Загальна вартість препаратів становила 400 тисяч євро.