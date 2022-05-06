Андрей Шевченко и Борис Джонсон вместе. Что объединило двух легенд

Экс-тренер сборной Украины посетил благотворительный вечер нашего посольства, где выступил премьер-министр Великобритании

Шевченко встретился с Джонсоном / Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Андрей Шевченко с первых дней российского вторжения принимает активно участие в поддержке Украины на территории Великой Британии. Различные благотворительные мероприятия, а также акции в помощь Украине в Лондоне практически не остаются без внимания экс-наставника сборной Украины.

Шевченко посетил акцию Посольства Украины в Великобритании / Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Реклама

Новую акцию "Смелая Украина" организовало посольство Украины, которое пригласило Андрея Шевченко стать гостем мероприятия. Легендарный футболист согласился на предложение, принял активное участие в сборе средств, о чем рассказал на своей странице в Instagram, куда прикрепил фото на фоне выступающего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона:

Андрей Шевченко слушает речь Бориса Джонсона / Фото: instagram.com/andriyshevchenko

"5 мая 2022 года Посольство Украины в Великобритании организовало акцию "Смелая Украина" по сбору средств для помощи Украине. Очень важно видеть поддержку нашей страны по всему миру. Хочу выразить большую благодарность посольству Украины за приглашение. Премьер-министр Борис Джонсон, который принял участие в мероприятии и произнес свою речь, чтобы поддержать Украину и продолжить сотрудничество с Президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы достичь победы в этой страшной войне, помочь Украине средствами и сделать все для победы и мира в Украине", – написал Андрей Шевченко.

Андрей Шевченко на днях посетил итальянский город Пескара. Журналисты сразу же разнесли различные слухи о цели визита, но все оказалось намного проще.