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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Андрій Шевченко та Борис Джонсон разом. Що поєднало двох легенд

Євген Щербаков Євген Щербаков редактор Спорт Сьогодні
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6 травня, 21:00
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Екстренер збірної України відвідав благодійний вечір нашого посольства, де виступив прем'єрміністр Великої Британії
Шевченко зустрівся з Джонсоном
Шевченко зустрівся з Джонсоном / Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Андрій Шевченко з перших днів російського вторгнення бере активну участь у підтримці України на території Великої Британії. Різні благодійні заходи, а також акції на допомогу Україні в Лондоні практично не залишаються поза увагою екснаставника збірної України.

/ Фото: instagram.com/andriyshevchenko

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Нову акцію "Смілива Україна" організувало Посольство України, яке запросило Андрія Шевченка стати гостем заходу. Легендарний футболіст погодився на пропозицію, взяв активну участь у зборі коштів, про що розповів на своїй сторінці Instagram, куди прикріпив фото на тлі виступаючого прем'єрміністра Великобританії Бориса Джонсона:

/ Фото: instagram.com/andriyshevchenko

"5 травня 2022 року Посольство України у Великій Британії організувало акцію "Смілива Україна" зі збору коштів для допомоги Україні. Дуже важливо бачити підтримку нашої країни у всьому світі. Хочу висловити велику подяку посольству України за запрошення. Прем'єрміністр Борис Джонсон, який взяв участь у заході та виголосив свою промову, щоб підтримати Україну та продовжити співпрацю з Президентом України Володимиром Зеленським, щоб досягти перемоги у цій страшній війні, допомогти Україні засобами та зробити все для перемоги та миру в Україні", – написав Андрій Шевченко.

Андрій Шевченко днями відвідав італійське місто Пескара. Журналісти одразу ж рознесли різні чутки про мету візиту, але все виявилося набагато простіше.

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