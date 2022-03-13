Легендарний футболіст підтримує українців біля парламенту Великої Британії

Андрій Шевченко на Даунінг-стріт подякував президентові України та військовим, які захищають рідну країну

Андрій Шевченко болісно переживає війну в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Легендарний український форвард та ексголовний тренер національної збірної Андрій Шевченко став одним з учасників акції на підтримку України у Великій Британії. На одній з головних вулиць Лондона, яка веде до будівлі місцевого парламенту, зібралося багато небайдужих громадян, які виступили проти російського вторгнення.

На підтримку українців висловився і Андрій Шевченко, який разом із сім'єю бере активну участь у подібних мітингах.

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"Я народився в Україні. Я дуже пишаюся бути українцем. У цей скрутний момент я ще більше пишаюся. Я вдячний нашій армії, нашому президенту і нашим людям, які сьогодні захищають нашу країну. Захищають нашу волю. Будь ласка, стійте разом. Ми завжди маємо бути разом, тому що ми змушені воювати за нашу країну та наш народ. Слава Україні! Слава нації! Україна понад усе! Я з вами".

Також Андрій Шевченко поділився своїми переживаннями за родичів, які перебувають в Україні та допомагають постраждалим від окупантів родинам.