Шевченко: "Моя мама та сестра прихистили дві родини із зруйнованої Бучі"

Ось вже 17-й день Київ, як і вся Україна зазнає бомбардування російських орок. Сотні тисяч українських громадян змушені залишити свої будинки.
Мама та сестра Андрія Шевченка прийняли у себе вдома в Києві дві родини з Бучі, які змушені були залишити своє місто через російських загарбників.
"Боїв було багато. Моя мама та моя сестра дали притулок у своєму будинку в Києві двом родинам , які були змушені втекти із сусіднього міста Буча – вони були у жахливому стані. Вони друзі моєї сестри і п'ять днів жили під землею у підвалі.
У тому районі були страшні бомбардування. Буча та прилеглі Ірпінь та Гостомель – я добре знаю ці міста. Вони повністю зруйновані . Вцілілих будівель практично не залишилось.
Раніше я їздив до Бучі тренуватися, коли був молодим гравцем. Це жахливо".
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Власник "Золотого м'яча" каже, що намагався вмовити свою сім'ю виїхати з Києва, але зараз вони не можуть цього зробити, навіть якби захотіли.
"Гуманітарні коридори зазнали нападу з боку російських солдат. Якби моя мати та сестра спробували виїхати, я думаю, це було б небезпечніше для них", – сказав Шевченко у коментарі SkySports.
Слід зазначити, що Андрій Шевченко активно допомагає Україні боротися із російською агресією. Він бере участь у антивоєнних мітингах, проводить волонтерську діяльність.
Легендарний форвард записав відеозвернення до італійців, яке увімкнули на табло Сан-Сіро під час півфінального матчу Кубка Італії Мілан – Інтер. Шевченко закликав підтримати Україну та зупинити війну.
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