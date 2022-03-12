Шевченко: "Моя мама и сестра приютили две семьи из разрушенной Бучи"

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко очень переживает за свою семью, которая находится в Киеве

Андрей Шевченко с семьей (мама, сестра, племянница) / Фото: Sky Sports

Вот уже 17-й день Киев, как и вся Украина подвергается бомбардировкам российских орок. Сотни тысяч украинских граждан вынуждены покинуть свои дома.

Мама и сестра Андрея Шевченко приняли у себя дома в Киеве две семьи из Бучи, которые вынуждены были оставить свой город из-за российских захватчиков.

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"Боев было много. Моя мама и моя сестра приютили в своем доме в Киеве две семьи, которые были вынуждены бежать из соседнего города Буча – они были в ужасном состоянии. Они друзья моей сестры и пять дней жили под землей в подвале. В том районе были страшные бомбежки. Буча и близлежащие Ирпень и Гостомель – я хорошо знаю эти города. Они полностью разрушены. Построек не осталось. Раньше я ездил в Бучу тренироваться, когда был молодым игроком. Это ужасно".

Под Киевом сложная ситуация / Фото: Коллаж: Сегодня

Обладатель "Золотого мяча" говорит, что пытался уговорить свою семью выехать из Киева, но сейчас они не могут этого сделать, даже если бы захотели.

"Гуманитарные коридоры подверглись нападению со стороны российских солдат. Если бы моя мать и сестра попытались выехать, я думаю, это было бы более опасно для них", – сказал Шевченко в комментарии SkySports.

Андрей Шевченко болезненно переживает войну в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

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Нужно отметить, что Андрей Шевченко активно помогает Украине бороться с российской агрессией. Он участвует в антивоенных митингах, проводит волонтерскую деятельность.

Легендарный форвард записал видеообращение к итальянцам, которое включили на табло Сан-Сиро во время полуфинального матча Кубка Италии Милан – Интер. Шевченко призвал поддержать Украину и остановить войну.