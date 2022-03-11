"То, что происходит в Украине – это зверство". Шевченко призвал мир остановить войну

В эксклюзивном комментарии телеканалу "Украина 24" Андрей Шевченко рассказал, как он старается консолидировать мир для поддержки украинского государства.

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"Я нахожусь в Лондоне, с семьей здесь. Очень много говорят, огромная поддержка Украины здесь от англичан и итальянцев. Все прекрасно понимают ситуацию, все поддерживают нас.

Здесь все подключились к сбору гуманитарной помощи. Мои дети ходят здесь в школу, они тоже участвуют в сборе помощи. Весь мир хочет помочь.

То, что происходит в Украине – это зверство. Должна быть реакция всего мира", – сказал Шевченко в комментарии каналу Украина 24.