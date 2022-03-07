"Города бомбят, убивают детей и стариков". Шевченко расплакался в прямом эфире

Двенадцатый день продолжается вторжение российско-фашистских захватчиков на территорию Украины. Оккупанты разрушают наши города, убивают мирное население.

Тема войны в Украине стала основной во время эфира итальянского телевидения, в котором принял участие Андрей Шевченко. Во время общения Андрей Николаевич от переживаний не смог сдержать слез.

"Мои родственники рассказывают мне о том, что происходит. Это ужас, от которого я хочу проснуться. Города бомбят, убивают детей и стариков, которые не могут уехать.

Это кажется страшным сном, кажется, что завтра я проснусь и вернусь в нормальную жизнь, но я понимаю, что этого не произойдет... Это реальность.

Украина хочет быть частью Европы, это было наше решение. Зеленский – великий президент, ведущий нас к нашей свободе и независимости", – сказал Шевченко в интервью RAI 3.