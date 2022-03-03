"Футбола для меня больше нет": Шевченко думает только о спасении Украины

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко всеми силами старается помочь своей Родине противостоять коварному захватчику

Андрей Шевченко организовывает поддержку Украины во всем мире / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня

Прославленный футболист Андрей Шевченко в интервью Sky Sports рассказал, как он относится к санкциям против российского спорта, а также о поддержке Украины мировым сообществом.

"Футбол для меня больше не существует. Я об этом не думаю. Не время для этого. Ничего не смотрю, никакой спорт, ничего. Вся моя сосредоточенность, когда просыпаюсь, думаю, как могу помочь своей стране, что могу сделать. Начал звонить по телефону родителям, друзьям, узнавать, что происходит в Украине. Я хочу обратиться к миру, к Великобритании. Пожалуйста, пожертвуйте деньги. Об этом говорил и Кличко, нам нужны медикаменты, продукты. Нам нужна любая поддержка, которую мы можем иметь.

Мама и сестра Шевченко остались в Киеве / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

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Каждому украинцу очень важно чувствовать поддержку мира. Нам это очень нужно. Надо, чтобы нация не переставала говорить об этом. Вас слышат все в Украине. Они ощущают вашу поддержку. Для нас очень важно услышать поддержку от вас. Да британское правительство делает достаточно, но мы попросим сделать больше. Великобритания многое делает для нас – и мы благодарны. Спорт имеет невероятную силу изменить мир. Невероятно, когда Эвертон поддерживал Миколенко, а Манчестер Сити – Зинченко.

МанСити и Эвертон – с Украиной / Фото: Коллаж: Сегодня

Я не думаю, что это сложное решение ФИФА и УЕФА отстранить Россию. Когда вы атакуете страну, когда начинаете сбрасывать бомбы и солдат – это не конфликт, это настоящая война. Пока война не прекратилась, я считаю правильным решением не допускать никаких российских спортсменов к участию в каких-либо спортивных соревнованиях. Я просто прошу россиян выйти на площади и выступить за прекращение войны, – цитирует Шевченко ua.tribuna.com.

Ранее мы сообщали, как Андрей Шевченко обратился к итальянским болельщикам поддержать Украину в войне с Россией.